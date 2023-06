SVg Breitenau: "Werden mit Großteil des bestehenden Kaders weiterarbeiten können"

Details Donnerstag, 01. Juni 2023 09:26

Nur sieben Punkte aus 23 Spielen – für die SVg Breitenau/Schwarzau ist die aktuelle Spielzeit eine Saison zum Vergessen. Das Thema Klassenerhalt ist aus Vereinssicht abgehakt, die Planungen gehen in Richtung Gebietsliga. Dort will man in Breitenau eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen, wähnt sich diesbezüglich auf einem guten Weg. Ligaportal.at hat im Rahmen der wöchentlichen Berichterstattung über die Vereine der 2. Landesliga Ost mit Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Krachler, wie bewerten Sie die Leistungen, die die Mannschaft zuletzt gezeigt hat, es gab ja in den letzten Spielen das eine oder andere knappe Ergebnis?

Markus Krachler: Der Abstieg steht schon zu 100 Prozent fest, so ist das auch mit unseren Spielern kommuniziert. Die zuletzt gezeigten Leistungen waren teilweise recht ansprechend, auf alle Fälle besser als im Herbst. Wir hatten in den ersten Runden im Frühjahr allerdings auch wieder enormes Verletzungspech, das ist für uns in dieser Liga einfach nicht zu kompensieren, dementsprechend hat es sich abgezeichnet, dass wir die Liga nicht halten werden. Wir werden in die Gebietsliga absteigen und uns neu formieren. Es wäre das Ziel, dort in der ersten Saison einmal einen einstelligen Tabellenplatz zu schaffen.

Ligaportal.at: Wie kann man sich die Stimmung in der Mannschaft vorstellen. Möglicherweise gar gelöst?

Markus Krachler: Die Stimmung war eigentlich trotz der vielen Niederlagen bei den Spielern selbst immer sehr gut, man konnte das relativ gut verarbeiten, zumal die Ausgangsposition im Herbst ja bereits eine sehr schwierige war. Das Ganze ist nicht auf einen Schlag gekommen, sondern hat sich über die Zeit entwickelt, von daher konnte man recht gut damit umgehen.

Ligaportal.at: Wie lauten die verbleibenden Ziele für die Abschiedstour?

Markus Krachler: Wir wollen uns sicher mit Anstand aus der 2. Landesliga verabschieden, haben diese Woche das Derby gegen Katzelsdorf. Auch wenn es für uns um nichts mehr geht, ist ein Derby immer etwas Besonderes, das wollen wir so ordentlich wie möglich abschließen. Auch werden uns natürlich Spieler verlassen, das ist jetzt schon fix, mit dem Großteil des bestehenden Kaders werden wir aber weiterarbeiten können, was sehr gut ist. Auch jene Spieler, die uns verlassen, werden in den letzten drei Partien im Kader sein, da wird es keinen Cut geben, wir wollen die Liga mit Anstand verlassen.

Ligaportal.at: Wo liegen die Herausforderungen für die nächste Saison?

Markus Krachler: Wir wollen uns in der Gebietsliga wieder fangen. Hinsichtlich Kadersituation schaut es für nächstes Jahr sehr gut aus, dass wir unsere internen Ziele entsprechend erreichen können. Ich glaube, dass wir für die Gebietsliga einen ansprechenden Kader haben werden, da viele junge Spieler nun ein bis eineinhalb Jahre die 2. Landesliga inhaliert haben und wissen, worum es im Fußball geht. Dementsprechend denke ich, dass sie sich in den nächsten zwei, drei Jahren in der Gebietsliga gut entwickeln können.

