Wirbel um Einteilung der Amateure von Horn und Admira in die 2. Landesliga Ost: Verband klärt auf

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 09:41

Aufregung gab es im niederösterreichischen Unterhaus zuletzt rund um die Einteilung der SV Horn Amateure sowie der Admira Amateure in die 2. Landesliga Ost. Während die Südstädter zuletzt mit Regionalligist FCM Traiskirchen kooperierten, kickte der zweite Anzug der Waldviertler in der 1. Klasse Nordwest/Mitte. Nun werden die beiden Zweitligisten ihre jeweilige Zweitvertretung in die 2. Landesliga Ost entsenden, den Weg dafür hat der niederösterreichische Fußballverband freigemacht. Ligaportal.at hat sich umgehört und die Beweggründe für diesen Schritt eruiert.

Nicht sinnvoll, wenn Akademie-Spieler in der 1. Klasse Ost spielen

Im Zuge der Ermächtigung der Admira Amateure sowie der SV Horn Amateure durch den Fußballverband, künftig in der 2. Landesliga Ost zu spielen, gab es reflexartig Verwirrung und Kritik. Sowohl aus sportlichen als auch regionalen Gesichtspunkten war nicht allen Funktionären und Fans klar, warum die Einteilung in die genannte Liga erfolgte. So ist unter anderem der SV Horn geografisch eigentlich dem Westen zuzuordnen. Der niederösterreichische Fußballverband führt auf Anfrage von Ligaportal.at jedoch durchaus plausible Gründe ins Treffen.

Robert Ruzak, Vizepräsident und Vorsitzender des Sportreferats begründet die Entscheidungen wie folgt: „Die Beweggründe sind einmal grundsätzlich sportlicher Natur. Dem liegen auch ausführliche Konzepte zugrunde, mit welchen die Anträge gestellt wurde. So ist es aus sportlichen Gründen nicht sehr sinnvoll, dass die Admira Amateure – auch im Hinblick auf die Akademie-Spieler, die es gibt – in die 1. Klasse Ost eingeteilt werden."

Admira kommt Vereinen bei Kosten entgegen

Ruzak erklärt weiter, dass es mit der Admira Gespräche gab und sich der Verein bereiterklärt habe, die Schiedsrichterkosten für Auswärtsspiele zu tragen. Es wurde vorab ein Konzept erstellt, was der Verein im Falle einer Einteilung anbieten könne.

Wie der Verbandsfunktionär weiter erklärt, habe der SV Horn schon mehrmals versucht, in die 2. Landesliga eingeteilt zu werden. „Wir haben gesagt, wenn wir die Admira einteilen, hat Horn natürlich auch das Recht“, so Ruzak. Auch für den geografischen Aspekt gibt es eine Begründung. „Die 2. Landesliga West wollte einer 14er-Liga bleiben, auch gibt es eine andere geografische Situation, zumal man im Westen nicht bis Ende November spielen kann, im Osten wird das hingegen schon möglich sein. Auch wollte die 2. Landesliga Ost auf 16 Vereine aufstocken, darüber hinaus wollten wir auf keinen Fall zwei 15er-Ligen haben.“ Laut ÖFB-Regulativ gäbe es für die Verbände zwar keinen Zwang, die betroffenen Vereine sollten jedoch in die dritthöchste Spielklasse eingeteilt werden.

