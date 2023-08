SV Horn Amateure: "So realistisch sind wir im ersten Jahr"

Details Mittwoch, 02. August 2023 16:08

Viel wurde nach erfolgter Ligeneinteilung über die Zuteilung der SV Horn Amateure in die 2. Landesliga Ost diskutiert. Die Emotionen sind mittlerweile etwas abgekühlt, und man blickt der nunmehr als 16er-Liga ausgestalteten Staffel mit Spannung entgegen. Ligaportal hat mit dem Coach der jungen Waldviertler, Daniel Vladisavljevic, gesprochen und unter anderem herausgefunden, welche Mannschaft der Zweitligist in der 2. Landesliga konkret ins Rennen schicken wird. Auch sprachen wir mit dem Coach der Horner über die Ziele sowie die Vorbereitung.

SV Horn Amateure als Mischung aus Jung-Profis und bestehenden Kaderspielern

Nach der fixierten Einteilung der zweiten Mannschaft des SV Horn in die 2. Landesliga Ost blieb im Waldviertel kein Stein auf dem anderen. „Wir hatten einen kleinen Umbruch, da wir jetzt in der 2. Landesliga spielen. Da der Profikader sehr breit ist, spielen bei uns die Jungprofis mit dem bestehenden Stamm zusammen. Die Testspiele waren im Großen und Ganzen sehr positiv, und wir fiebern dem Saisonauftakt schon ziemlich entgegen“, erklärt uns Trainer Daniel Vladisavljevic. Bei der Horner Mannschaft handelt es sich damit um sehr junge Spieler, die bei den Profis nicht zum Zug kommen, sowie um den bereits bekannten Amateurkader.

Generell pflegt man dasselbe Spielsystem wie die Horner Kampfmannschaft. „So können die Spieler bei uns Spielpraxis sammeln, und die Profitrainer haben einen besseren Vergleich anhand der Aufzeichnungen“, wie uns Daniel Vladisavljevic verrät.

Die Entwicklung steht aus Waldviertler Sicht ganz oben, wichtig ist auch der Klassenerhalt

Für den Trainer der jungen Waldviertler gilt es, schnellstmöglich in die neue Liga hineinzufinden, man will „das Tempo der 2. Landesliga schnellstmöglich aufnehmen und schnellstmöglich den ersten Sieg einfahren.“ Die Zielsetzung beschreibt man wie folgt: „Primäres Ziel ist natürlich die Entwicklung der Spieler, dass wir so viele wie möglich entwickeln, damit sie nach oben kommen. Sekundäres Ziel ist es, die Klasse zu halten. So realistisch sind wir im ersten Jahr. Ich bin guter Dinge, dass wir einen Kader auf die Beine gestellt haben, mit dem wir das schaffen.“

Wie erwartet man bei den Amateuren des SV Horn die neue Liga generell? David Vladisavljevic beantwortet diese schwierige Frage so: „Ich finde allgemein, nicht nur heuer, dass die 2. Landesliga Ost eine ziemlich attraktive Liga ist. Bemerkenswert ist die bunte Mischung von teilweise Ex-Profis und gestandenen Spielern. Dadurch, dass man rund um Wien umgebaut hat, sind auch sehr viele gute Wiener Fußballer dabei. Ich finde die Liga ziemlich attraktiv und, was die Stärke betrifft, sicher höher einzuschätzen als eine 2. Landesliga in Wien.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei