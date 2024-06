Die Horn Amateure dominieren Vösendorf mit einem 4:0

Spielberichte

Die Horn Amateure schlagen Vösendorf vor heimischer Kulisse mit einem souveränen 4:0. Damit ist man jetzt auf dem neunten Tabellenrang, und hat somit das Ziel „nicht absteigen“ deutlich übertroffen. Wir haben mit Coach Christian Eichhorn über das Spiel gesprochen. Des Weiteren ging es um die Schwierigkeiten, welche die Spielerabgänge im Sommer bringen, sowie um die Erwartungen für die kommende Spielzeit.

Eine dominante Vorstellung

„Ja das Spiel war sehr gut, das 4:0 war eindeutig, es hätte sogar noch höher ausfallen können. Besonders in der ersten Halbzeit.“ Schon in in den ersten 45 Minuten der Partie spielten die Hausherren fulminant auf. Durch den Doppelpack von Fabian Huschka sowie einen Treffer von Julian Hinterleitner führte man zur Pause bereits mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel war Vösendorf wieder etwas bissiger, doch die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen. Oliver Trako erhöhte in der 67. Spielminute noch auf 4:0. „Ein bisschen viele Alleingänge in der zweiten Hälfte“, so beschreibt der Trainer Christian Eichhorn die zweiten 45 Minuten. Sonst hätte das Ergebnis durchaus noch deutlicher ausfallen können.

Eine große Herausforderung

Eine große Herausforderung des Trainers ist es, die jungen Spieler richtig einzustellen. In dieser Partie spielten die Horn Amateure mit fünf Spielern aus dem 2007er Jahrgang. „Es ist dann immer so eine Sache, wie man ins Spiel reinkommt, und wir haben dann gleich in der fünften Minute ein Tor gemacht, dass war sicher ein Vorteil für uns.“ Natürlich ist das dann speziell für junge, emotionale Spieler ein Vorteil, früh in der Partie zu führen, allerdings „einerseits ist eine frühe Führung gut, aber man muss auch schauen, dass sie nicht übermütig werden, dass nicht die Pferde mit ihnen durchgehen.“

Veränderte Ziele?

Das Ziel für die diesjährige Saison war der Klassenerhalt. Dieses Ziel konnte man nicht nur erfüllen, sondern beeindruckend übertreffen. Nun steht man am Ende der Spielzeit sogar mit einem einstelligen Tabellenplatz da. Ändern sich nun die Ziele und Ambitionen für das nächste Jahr? „Nein, das Ziel wird gleichbleiben. Denn es gehen halt viele Spieler weg, junge kommend dazu. Deshalb wird das nächste Jahr wieder das Ziel sein, Punkte zu machen, und die jungen Burschen zu entwickeln.“

