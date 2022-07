SC Herzogenburg setzt nach Trainerwechsel auf neuen Schwung

Details Mittwoch, 06. Juli 2022 17:52

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SC Herzogenburg mit Sektionsleiter Wolfgang Eder an der Reihe. Herzogenburg belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Landesliga West nach zehn Siegen, sechs Remis und zehn Niederlagen mit 36 Punkten den siebenten Platz in der Endtabelle. Nach einem Trainerwechsel und dem Abschied von Christian Maurer will man nun auch unter Günter Mayer "den Zuschauern attraktiven und offensiven Fußball bieten, um so den ein oder anderen Besucher mehr auf den Platz zu bekommen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Eder: Mit der abgelaufenen Saison sind wir zufrieden und haben unser Ziel (einstelliger Tabellenplatz) erreicht.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Eder: Die Abgänge betreffen Emmanuel Oletu, Zejd Cazinkic, Abdifataah Mohamed, Ferdinand Sima, Keita Miyakoshi und Trainer Christian Maurer. Als Zugänge stehen Ali Alexandru Mohammad und Takaya Kitagawa fest. Im offensiven Bereich sehe ich noch Handlungsbedarf.

"Den ein oder anderen Besucher mehr auf den Platz bekommen"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Eder: Wie bei allen Vereinen ist es schwierig ehrenamtliche Personen zu halten bzw. neue zu gewinnen, da dies zu wenig honoriert wird.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Eder: Wenn das so pauschal zu beantworten bzw. zu lösen wäre, würde ich es gerne tun. Einer der Gründe denke ich ist, dass die Anforderungen an die handelnden Funktionäre immer umfangreicher werden und sich dies die wenigsten antun wollen bzw. beruflich können.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Eder: Die Zielsetzung ändert sich vom Tabellenplatz her nicht wirklich. Es ist für uns/mich wichtig die neuen Spieler bzw. den Trainer schnell zu integrieren, um an die "alte Saison" anschließen zu können. Wir wollen den Zuschauern einen attraktiven und offensiven Fußball bieten, um so den ein oder anderen Besucher mehr auf den Platz zu bekommen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Eder: Da die Transferzeit erst angefangen hat, ist es im Moment schwer zu sagen, wer die Titelkandidaten sind.