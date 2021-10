St. Peter/Au schickt Rabenstein auf die Bretter

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:26

2. Landesliga West: St. Peter/Au erreichte vor etwa 150 Fans einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen den SC Rabenstein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur UFC St. Peter/Au heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der UFC St. Peter/Au erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Kohl traf in der fünften Minute zur frühen Führung. In der 25. Minute brachte das Heimteam das Netz erneut zum Zappeln. Als Torschütze zum 2:0 ließ sich Stefan Stradner feiern. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Patrik Chrenko seine Chance und schoss das 1:2 (43.) für Rabenstein. Zur Pause wusste St. Peter/Au eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Stradner und Idrizaj treffen doppelt

In Minute 66 sah Rabenstein-Trainer Andreas Gutlederer vom Unparteiischen die Gelb-Rote Karte gezeigt. Qerim Idrizaj erhöhte für den UFC St. Peter/Au auf 3:1 (76.). Der UFC St. Peter/Au ließ den Vorsprung in der 85. Minute durch einen weiteren Treffer von Stradner auf 4:1 anwachsen. Idrizaj stellte mit einem Freistoß-Treffer schließlich in der 88. Minute den 5:1-Sieg für St. Peter/Au sicher. Am Ende kam der UFC St. Peter/Au gegen den SC Rabenstein zu einem verdienten Sieg.

St. Peter/Au sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Offensiv sticht der UFC St. Peter/Au in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 21 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Peter/Au bei.

In der Defensivabteilung von Rabenstein knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Mit nur vier Treffern stellt der SC Rabenstein den harmlosesten Angriff der 2. Landesliga West. Rabenstein musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Rabenstein insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von Rabenstein hält an. Insgesamt kassierte der SC Rabenstein nun schon vier Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen den UFC St. Peter/Au ist Rabenstein weiter das defensivschwächste Team der 2. Landesliga West.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – SC Rabenstein, 5:1 (2:1)

5 Fabian Kohl 1:0

25 Stefan Stradner 2:0

43 Patrik Chrenko 2:1

76 Qerim Idrizaj 3:1

85 Stefan Stradner 4:1

88 Qerim Idrizaj 5:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!