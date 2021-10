Drei Punkte gegen Melk: Erneuter Triumph des SC Wieselburg

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 02:31

2. Landesliga West: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Raika TTI Group Wieselburg gegen den SC Melk den Dreier. Das Match endete vor etwa 400 Besuchern mit 2:1. Vollends überzeugen konnte der SC Wieselburg dabei jedoch nicht.

Der SC Melk geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Gabriel Hinterberger das schnelle 1:0 für Wieselburg erzielte. In der 26. Minute brachte Filip Faletar das Netz für den SC Raika TTI Group Wieselburg zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Anschlusstreffer brachte keine Punkte mehr

Dominik Gulas war zur Stelle und markierte das 1:2 des SC Melk (53.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Obwohl dem SC Wieselburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Melk zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Wieselburg beißt sich in der Aufstiegszone fest. Der Defensivverbund des Gastgebers steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Wieselburg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Raika TTI Group Wieselburg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mit sechs gesammelten Zählern hat der SC Melk den zwölften Platz im Klassement inne.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SC Melk, 2:1 (2:0)

6 Gabriel Hinterberger 1:0

26 Filip Faletar 2:0

53 Dominik Gulas 2:1

