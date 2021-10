Mutiges Herzogenburg unterliegt Haitzendorf schlussendlich deutlich

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 11:34

Der SC Herzogenburg ist in der achten Runde der 2. Landesliga West beim Aufstiegskandidaten SV Haitzendorf zu Gast. Der Gastgeber bestimmt wie zu erwarten früh das Geschehen, doch Herzogenburg hat sich in der Anfangsphase sichtlich etwas vorgenommen und hält mehr als nur dagegen. In der zweiten Halbzeit hingegen setzt sich die Klasse von Haitzendorf gnadenlos durch und die Offensivabteilung spielt sich förmlich in einen Rausch.

Das Spiel in Haitzendorf beginnt für den Tabellenführer nach Verlustpunkten wie gewohnt: Patrick Denk sucht und findet Daniel Randak, der bekanntlich weiß, wo das Tor steht und ins lange Eck zur Führung in der fünften Spielminute einnetzt. Doch der Schein trügt, denn Herzogenburg ist nicht angereist, um sich zu verstecken. Im ersten Durchgang spielt man mutigen Fußball und hält den knappen Rückstand bis zum Pausenpfiff. In der eigenen Offensive ist im letzten Drittel oftmals Endstation, nichtsdestotrotz bieten die Gäste in den ersten 45 Minuten eine ordentliche Leistung dar.

Haitzendorf wechselt in der Pause doppelt und stellt bereits früh die Weichen auf den nächsten vollen Erfolg. In der 54. Minute läuft der Ball beim Gastgeber durch die eigenen Reihen, bevor Mario Rekirsch auf Daniel Randak abgibt, der Stefan Nestler den zweiten Haitzendorf-Treffer der Partie vorbereiten kann. Knapp zehn Minuten später ist es der zur Pause gekommene Florian Schuh, welcher sich nach der Vorarbeit von Patrick Denk per Kopf treffsicher zeigt. Ein Haitzendorf-Sieg ohne Torjubel des Topstürmers wäre in dieser Spielzeit äußerst ungewöhnlich. Daher tritt Mario Rekirsch in der Schlussphase noch in Erscheinung und schnürt nach dem Torerfolg in Minute 74 kurze Zeit später im Alleingang den Doppelpack. Damit hält der Angreifer am achten Spieltag bereits bei acht Toren und setzt sich vorerst an die Spitze der Torjägerliste.

Haitzendorf – Herzogenburg 5:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (5. Daniel Randak), 2:0 (54. Stefan Nestler), 3:0 (65. Florian Schuh), 4:0 (74. Mario Rekirsch), 5:0 (80. Mario Rekirsch)

Haitzendorf: Michael Kerschbaumer (K) - Paul Ruben Wallner, Philipp Stockinger - Armin Schneider, Tobias Waltenberger, Sebastian Hofbauer, Stefan Nestler, Patrick Denk, Jaroslav Poliach - Daniel Randak, Mario Rekirsch

Ersatzspieler: Walter Rekirsch, Rene Stockinger, Lukas Jedlicka, Mario Zinner, Florian Schuh, David Surböck

Trainer: Martin Parb

Herzogenburg: Mag. Reinhard Dietl (K), Florian Heiderer, Haci Kocbay, Ing. Benjamin Steinwendtner, Abdifataah Mohamed, Zejd Cazinkic, David Weixlbaum, Nikica Zivkovic, Samet Yikilmaz, Keita Miyakoshi, Yujin Takeuchi

Ersatzspieler: Samuel Ziselsberger, Nico Harauer, Marco Simon, Ferdinand Sima, Florian Hameder, Kevin Kraus

Trainer: Christian Maurer

Die Auffälligsten: Mario Rekirsch (Haitzendorf), Patrick Denk (Haitzendorf), Daniel Randak (Haitzendorf)

Martin Parb (Haitzendorf)

„Es war in der ersten Halbzeit ein schwieriges Unterfangen. Der Gegner hat enorme Gegenwehr geliefert und fußballerisch gute Ansätze gehabt. Wir hatte einige Ausfälle und es stand eine blutjunge Mannschaft auf dem Platz. Man muss dieser aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit ein Kompliment aussprechen. Wir haben einfachen, zielstrebigen Fußball gespielt und sind mit Toren belohnt worden.“

