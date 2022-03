SK Eggenburg überrascht gegen UFC St. Peter/Au

Details Samstag, 26. März 2022 10:06

Der SK Eggenburg hat am Freitagabend in der 2. Landesliga West einen idealen Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft gefeiert. Die Eggenburger kamen im Heimspiel gegen den UFC St. Peter/Au zu einem überraschenden 2:0-Erfolg und verließen damit in der Tabelle zumindest vor den weiteren Spielen am Wochenende den vorletzten Rang. Die zweite für Freitag angesetzte Partie zwischen Purgstall und Herzogenburg musste indes leider abgesagt werden.

Mit vier Niederlagen in Folge war Eggenburg in die Winterpause gegangen und damit bis auf Rang 13 zurückgefallen. Insgesamt sechs sieglose Pflichtspiele in Serie hatten Nerven gekostet, der letzte volle Erfolg datierte vom 26. September 2021 mit dem 2:1 in Rohrendorf. Doch diese schwarze Serie ist seit Freitag und dem Frühjahrsstart 2022 zu Ende! Kein Wunder, dass Eggenburg Trainer Helmut Anderst gegenüber Ligaportal spürbar aufatmen durfte: "Ich bin natürlich sehr zufrieden. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit einem sehr guten Niveau für die 2. Landesliga. Eigentlich gab es relativ wenige Chancen, aber der Sieg ist für uns enorm wichtig."

Ein Doppelpack von Dominik Rolinec in der 62. und 94. Minute entschied die Partie für die Hausherren. "Das 1:0 entstand aus einem Konter. St. Peter hatte einen Eckball, aber unser Tormann hat super reagiert und einen schnellen Gegenangriff eingeleitet. Der Ball ist ideal in die Tiefe gekommen und dann hat unser Stürmer getroffen. Das 2:0 in der Nachspielzeit war dann ein Elfmeter nach einem klaren Foulspiel", freute sich Anderst über die beiden Treffer seines Legionärs aus der Slowakei.

"Wir sind jetzt eine Klasse stärker als im Herbst"

Insgesamt zeigt sich der Eggenburg-Coach im Gespräch mit Ligaportal sehr zuversichtlich: "Wir haben die verkorkste Herbstsaison in Ruhe analysiert. Bei den Transfers im Winter hatten wir ein gutes Händchen, denn alle neuen Spieler haben sich wirklich stark präsentiert. Dazu ist jetzt auch die Qualität im Training anders und es gibt einen Druck überhaupt unter die ersten elf Spieler zu kommen. Wir sind jetzt sicher eine Klasse stärker geworden."

Dennoch bleibt man in Eggenburg realistisch: "Das wichtigste Ziel ist der Klassenerhalt. Aber natürlich wäre es schön, wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz schaffen", meint Anderst.