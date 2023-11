Klare Sache für Haugsdorf gegen Hüttendorf/Paasdorf

Details Montag, 06. November 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Mit dem AFC Haugsdorf und der SG Hüttendorf/Paasdorf trafen sich am Sonntag vor knapp 100 Besuchern zwei Topteams. Für die Gäste schien Haugsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ der AFC Haugsdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen die Hüttendorf/Paasdorf einen Sieg davon. Partout keine Probleme hatte Haugsdorf im Hinspiel gehabt, als man einen 6:1-Sieg holte.

Peter Vaculka brachte Hüttendorf/Paasdorf in der 15. Minute ins Hintertreffen. Der AFC Haugsdorf führte schließlich das 2:0 herbei (21.), nachdem rene Geretschläger einen Strafstoß verwandelte. Raimund Chmela brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er noch vor der Pause das 3:0 erzielte (36.). Der Ligaprimus gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Souveräner Heimsieg

Die Messe schien für die SG Hüttendorf/Paasdorf gelesen, als Roman Reinsperger nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (57., Foul). Letztlich bekam die Hüttendorf/Paasdorf auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Mit nur elf Gegentoren stellt Haugsdorf die sicherste Abwehr der Liga. Der AFC Haugsdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 13 Siege auf dem Konto.

Kurz vor Saisonende belegt Hüttendorf/Paasdorf mit 23 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die SG Hüttendorf/Paasdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist Haugsdorf zum USC Neuruppersdorf, zeitgleich empfängt die Hüttendorf/Paasdorf den UFC Michelstetten.

Bezirksklasse Weinviertel: AFC Haugsdorf – SG Hüttendorf/Paasdorf, 3:0 (3:0)

36 Raimund Chmela 3:0

21 Rene Geretschlaeger 2:0

15 Peter Vaculka 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.