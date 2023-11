Schletz mit Kantersieg zum Saisonabschied in Prinzendorf

Details Montag, 13. November 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Prinzendorf verlor das letzte Saisonspiel vor rund 30 Besuchern deutlich mit 0:5 gegen Schletz. Die Überraschung blieb aus: Gegen den USC Schletz kassierte der SC Prinzendorf eine deutliche Niederlage. Schletz hatte Prinzendorf im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 13:0 gesiegt.

Ein Doppelpack brachte den USC Schletz in eine komfortable Position: Cedomir Tosic war gleich zweimal zur Stelle (14./23.). Beim 1:0 half die Innenstange etwas mit.

Nr8 Eiskalt via Innenstange! Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Nach 29 Minuten wurde das vermeintlich dritte Tor der Gäste wegen Abseits aberkannt. Einige Minuten später zählte der Treffer. Mit dem 3:0 von Michael Jungbauer für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Der dominante Vortrag von Schletz im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Dreimal Tosic, zweimal Jungbauer

Mit dem 4:0 durch Tosic schien die Partie bereits in der 55. Minute mit dem USC Schletz einen sicheren Sieger zu haben. Jungbauer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Schletz (77.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der USC Schletz bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der SC Prinzendorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr die Heimmannschaft bisher ein. Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht Prinzendorf Platz sieben und somit zumindest den Klassenerhalt. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 24:83, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für den SC Prinzendorf eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Die Saison war für Prinzendorf eine einzige Enttäuschung. Lediglich ein Sieg, ein Remis und satte zwölf Niederlagen dokumentieren das. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird der SC Prinzendorf alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Schletz den dritten Tabellenplatz. Dass die Offensive des USC Schletz zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt Schletz auf insgesamt 65 Treffer. Was für den USC Schletz bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Acht Siege und ein Remis stehen fünf Pleiten gegenüber.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – USC Schletz, 0:5 (0:3)

77 Michael Jungbauer 0:5

55 Cedomir Tosic 0:4

36 Michael Jungbauer 0:3

23 Cedomir Tosic 0:2

14 Cedomir Tosic 0:1

