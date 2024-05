Heimsieg für USC Schletz bei "Ausschluss-Flut" gegen UFC Michelstetten

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:38

Im Rahmen der 26. Runde der Bezirksklasse Weinviertel lieferten sich USC Schletz und UFC Michelstetten ein intensives Duell, das von taktischen Finessen und einem spannenden Schlagabtausch geprägt war. Der USC Schletz behielt mit einem knappen 1:0 die Oberhand. Die Schletzer konnten somit wichtige drei Punkte im Kampf um die vordersten Plätze sichern.

Früher Führungstreffer setzt die Gastgeber in Pole-Position

Nach einer ausgeglichenen Beginnphase gelang es der Heimmannschaft, durch einen präzisen Angriff die Führung zu erlangen - Amin Kraied-Mathlouthi traf zum 1:0 (22.). Dieser Treffer gab den Schletzern einen erheblichen Vorteil und zwang die Gäste, ihre defensive Haltung zu lockern und mehr Risiko in ihren Angriffsbemühungen zu nehmen. Kurz darauf sah Michael Körbl (Michelstetten) die Rote Karte.

Die Gastgeber nutzten die daraus resultierende Unsicherheit der Michelstettener aus, um das Spieltempo zu kontrollieren und den Druck aufrechtzuerhalten. Trotz guter Ansätze gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich in der ersten Halbzeit zu erzielen, was den Druck auf UFC Michelstetten in der zweiten Hälfte weiter erhöhte.

Drei weitere Ausschlüsse im zweiten Durchgang

Die zweite Halbzeit war geprägt von zunehmender Intensität und einem ausgeglichenen Unterfangen mit Chancen auf beiden Seiten.

Aufregung gab es in der Schlussphase des Spiels, als beide Teams disziplinarische Strafen hinnehmen mussten. Für USC Schletz sah Michal Hladky in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte, und wenig später erhielt auch Roman Haas von UFC Michelstetten nach einem weiteren Vergehen die Gelb-Rote Karte. Ebenso wie Torschütze Amin Kraied-Mathlouthi, der frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Sportlich gesehen blieb es beim 1:0-Heimerfolg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Chris Chmela erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.