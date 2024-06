Haringsee II siegt in torreichem Duell gegen UFC Gnadendorf

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:51

In einem spannenden und torreichen Spiel der Bezirksklasse Weinviertel setzte sich Haringsee II mit 5:2 gegen den UFC Gnadendorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und legten den Grundstein für ihren Sieg. Trotz eines Aufbäumens der Gnadendorfer in der zweiten Halbzeit blieb der Haringsee II standhaft und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Blitzstart und dominierende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem wahren Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute brachte Daniel Strohmayer den Haringsee II mit einem schnellen Tor in Führung. Die Gnadendorfer wirkten sichtlich überrascht von diesem frühen Gegentreffer und fanden nur schwer in die Partie.

Der Druck der Gastgeber hielt an, und in der 27. Minute war es erneut Daniel Strohmayer, der für das 2:0 sorgte. Mit zwei Treffern in der ersten halben Stunde zeigte der Haringsee II eine beeindruckende Offensivleistung, während der Union Fußballclub Gnadendorf Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

In der 34. Minute erhöhte Maximilian Palka auf 3:0 für die Gastgeber, was den Halbzeitstand markierte. Die Gnadendorfer gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine und mussten sich für die zweite Halbzeit einiges einfallen lassen, um noch einmal heranzukommen.

Gnadendorfer Aufholjagd bleibt erfolglos

Nach dem Seitenwechsel war es zunächst wieder Haringsee II, das das Spielgeschehen bestimmte. In der 65. Minute traf Thomas Iser zum 4:0 und sorgte damit scheinbar für die Vorentscheidung. Doch die Gnadendorfer zeigten Moral und starteten eine Aufholjagd.

In der 73. Minute erzielte Jakob Mayer das 4:1 für den UFC Gnadendorf und gab seinem Team neue Hoffnung. Nur zwei Minuten später war es Michael Rappl, der auf 4:2 verkürzte und damit die Partie wieder spannend machte. Es schien, als könnten die Gnadendorfer das Spiel doch noch drehen.

Doch Haringsee II ließ sich von den beiden schnellen Gegentreffern nicht aus der Ruhe bringen. In der 86. Minute stellte Johannes Alic mit seinem Tor zum 5:2 den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und besiegelte somit den Endstand. Trotz der Bemühungen der Gnadendorfer blieb es bei diesem Ergebnis, und Haringsee II konnte einen verdienten Sieg feiern.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem 5:2-Sieg für den Haringsee II, der damit seine starke Leistung krönte. Die Gnadendorfer konnten trotz ihrer zwei Tore in der zweiten Halbzeit den Rückstand aus der ersten Hälfte nicht mehr aufholen und mussten sich geschlagen geben.

Bezirksklasse Weinviertel: Haringsee II : Gnadendorf - 5:2 (3:0)

86 Johannes Alic 5:2

75 Michael Rappl 4:2

73 Jakob Mayer 4:1

65 Thomas Iser 4:0

34 Maximilian Palka 3:0

27 Daniel Strohmayer 2:0

2 Daniel Strohmayer 1:0

