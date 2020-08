Michelstetten darf trotz schlechter Chancenauswertung über Auftaktsieg jubeln

Details Montag, 24. August 2020 14:10

Das bisher letzte Duell dieser beiden Teams endete mehr als deutlich. Vor knapp einem Jahr siegten der UFC Michelstetten mit 15:0 gegen den SC Prinzendorf. Doch bereits in der Saisonvorbereitung war ersichtlich, dass sich der Nachzügler des Vorjahres gesteigert hatte. Man stand in der Defensive kompakt und arbeitete konsequent gegen Ball. So machte man dem Favoriten immer wieder das Leben schwer. Am Ende darf Michelstetten dennoch über einen verdienten Sieg zum Auftakt jubeln.

Alles andere als ein Sieg des UFC wäre in dieser Partie eine Überraschung gewesen. Doch das war, wie sich zeigen sollte, leichter gesagt als getan. Die Prinzendorfer zeigten sich im Vergleich zur abgebrochenen Vorsaison verbessert und wollten dem Vorjahres-Vierten ein Bein stellen. Zunächst sollte es jedoch nicht danach aussehen. Nach nur vier Spielminuten wurde Manuel Haas gekonnt in Szene gesetzt und traf zum 1:0 für die Hausherren. Doch wer nun dachte, Prinzendorf würde aufstecken, der sollte sich irren.

Man stand in der Abwehr weiterhin kompakt und die Heimelf mühte sich, ihre optische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Zwar schaffe man es immer wieder durch die Reihen der tief stehenden Gäste, scheiterte jedoch oftmals am letzten Pass oder im Abschluss. So ging es mit einem Zwischenstand von 1:0 aus Sicht der Gastgeber in die Kabinen.

Navratil wird zum tragischen Helden

In der zweiten Spielhälfte zeigte sich ein ähnliches Bild, wenngleich sich die Gäste nun auch offensiv etwas mehr zutrauten. In der 58. Minute sollte es schließlich so weit sein. Nach einem Konter war der eingewechselte Marcel Navratil zur Stelle und sorgte für den viel umjubelten Ausgleich für seine Farben. Da ahnte jedoch noch niemand, dass er zum tragischen Helden dieses Spiels werden sollte. Nur drei Minuten nach seinem Treffer war die Partie für ihn beendet. Nach einem Foul zeigte ihm Schiedsrichter Maximilian Fischer die Ampelkarte und schickte ihn vorzeitig unter die Dusche. Nun musste sein Team in Unterzahl um den Punkt kämpfen.

Dies ging allerdings nicht lange gut. In der 67.Minute war Michael Frühwirth zur Stelle und konnte die erneute Führung für Michelstetten erzielen. Auch danach fand man zahlreiche Chancen vor, ließ diese jedoch ungenützt. Am Ende brachten die Hausherren das Ergebnis über die Runden und durften sich über drei Punkte zum Auftakt freuen.

Stimme zum Spiel:

Walter Hieblinger (Sportl. Leiter Michelstetten): "Es war die meiste Zeit ein Spiel auf ein Tor. Wir waren das bessere Team, das Ergebnis ist knapper als der Spielverlauf war. Wir haben 70 Prozent unserer Möglichkeiten nicht genutzt, die Chancenauswertung war nicht gut."

Die Besten bei Michelstetten: Manuel Haas, Thomas Körbl

