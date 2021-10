Doppelpack von Tahiri reicht Pellendorf nicht gegen Prinzendorf

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:41

Bezirksklasse Weinviertel: Am Sonntag trafen der USV Pellendorf und der SC Prinzendorf vor rund 60 Fans aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Prinzendorf beugen mussten.

Pellendorf geriet in der zweiten Minute durch Marcel Lösch ins Hintertreffen. Das 2:0 ließ Lösch vom SC Prinzendorf zum zweiten Mal im Match jubeln (16.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Prinzendorf feiert zweiten Sieg

Rohullah Tahiri schlug doppelt zu und glich damit für den USV Pellendorf aus (54./59.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michal Kourilek schnürte einen Doppelpack (67./69.), sodass Prinzendorf fortan mit 4:2 führte. Am Ende hieß es für den SC Prinzendorf: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Pellendorf.

Der USV Pellendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber führen mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In dieser Saison sammelte Pellendorf bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Der USV Pellendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Prinzendorf holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Durch die drei Zähler machte der SC Prinzendorf im Klassement etwas Boden gut. Prinzendorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 48 Gegentore verdauen musste.

Nächster Prüfstein für Pellendorf ist der USC Schletz (Sonntag, 15:00 Uhr). Prinzendorf misst sich am selben Tag mit der USG Hüttendorf (11:30 Uhr).

Bezirksklasse Weinviertel: USV Pellendorf – SC Prinzendorf, 2:4 (0:2)

2 Marcel Loesch 0:1

16 Marcel Loesch 0:2

54 Rohullah Tahiri 1:2

59 Rohullah Tahiri 2:2

67 Michal Kourilek 2:3

69 Michal Kourilek 2:4

