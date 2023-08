Hüttendorf/Paasdorf siegt gegen Schletz

Details Montag, 14. August 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Auch in der Bezirksklasse hat die neue Saison begonnen und am ersten Spieltag kam es in der Franz-Schöfböck-Arena in Hüttendorf zum Duell der SG Hüttendorf/Paasdorf und dem USC Schletz. Die Hüttendorf/Paasdorf kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen Schletz.

In den ersten 45 Minuten konnte keine Mannschaft einen Vorteil herausspielen. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nach dem Wiederbeginn fiel dann das erste Tor der Partie. Hüttendorf/Paasdorf ging in der 48. Minute durch einen Elfmeter-Treffer von Jürgen Auer in Front. Doch lange hielt der Vorsprung der Gastgeber zunächst nicht. Das 1:1 des USC Schletz bejubelte Cedomir Tosic (55.).

Tore erst nach der Pause

Die Heimischen ließen sich aber dadurch nicht einschüchtern und suchten weiterhin die Offensive. Simon Stacher machte in der 68. Minute das 2:1 der SG Hüttendorf/Paasdorf perfekt. Endgültig verloren war das Match für Schletz in der 71. Minute, als David Stacher mit der Ampelkarte vom Feld flog. Kevin Pusch beförderte das Leder zum 3:1 der Hüttendorf/Paasdorf über die Linie (79.). Am Ende verbuchte Hüttendorf/Paasdorf gegen den USC Schletz die maximale Punkteausbeute.

Das Heimteam stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) beim SC Prinzendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Schletz den USC Neuruppersdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: SG Hüttendorf/Paasdorf – USC Schletz, 3:1 (0:0)

79 Kevin Pusch 3:1

68 Simon Stacher 2:1

55 Cedomir Tosic 1:1

48 Juergen Auer 1:0

