SK Ernstbrunn will nach verletzungsgeplagter Hinrunde den Punkteschnitt anheben

Gebietsliga Nord/Nordwest

Details Dienstag, 20. Februar 2024 08:33

Der SK Ernstbrunn hat die Hinrunde in der Gebietsliga Nord/Nordwest auf dem siebten Platz und damit exakt in der Mitte der Tabelle beendet. Fünf Siege standen dabei fünf Niederlagen gegenüber, trotz dieser ausgeglichenen Bilanz ist der Abstand nach oben größer als jener nach unten. In Ernstbrunn, wo man in der Hinrunde vor allem durch die Ausfälle vieler Leistungsträger geplagt war, sieht man die Situation recht realistisch, wie auch das Gespräch von Ligaportal mit Trainer Bernd Zinser nahelegt.

Ligaportal: Herr Zinser, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Saison aus?

Bernd Zinser: Durch die Ausfälle – uns haben wirklich vier, fünf Stammspieler gefehlt – haben wir dann schlussendlich eh das Maximum an Punkten herausgeholt, beziehungsweise haben wir uns tabellarisch gut aus der Affäre gezogen, sind jetzt Siebter mit 18 Punkten. Der Plan war aber natürlich schon, dass wir uns eher nach oben orientieren, mit den Ausfällen aber muss man unterm Strich zufrieden sein, mit dem Platz und diesen Punkten abgeschlossen zu haben.

Ligaportal: Trotz der Ausfälle hat man jedoch nicht am Transfermarkt reagiert?

Bernd Zinser: Genau, großteils sind die Spieler gottseidank wieder fit zurückgekommen, bis auf zwei, drei Kleinigkeiten. Wir haben aber eine Anzahl an Spielern, die wir ohne Bedenken in die Rückrunde schicken können. Ich hoffe, dass wir nicht so eine Halbserie haben wie voriges Jahr.

Ligaportal: Wie läuft es bislang in der Vorbereitung?

Bernd Zinser: Wie jedes Jahr in der Vorbereitung, müssen wir auch heuer mit diversen Krankheiten etc. umgehen, die Burschen ziehen aber größtenteils super mit, wir hatten jetzt schon drei Testspiele mit Höhen und Tiefen. So haben wir Sierndorf aus der 2. Landesliga geschlagen, dann gegen Klosterneuburg, ebenfalls aus der 2. Landesliga, verdient mit 2:7 verloren, die waren uns einfach in allen Belangen überlegen. Gegen eine Mannschaft aus der 1. Klasse haben wir jetzt zwar gewonnen, spielerisch jetzt aber noch nicht überzeugt, wir sind aber auch noch im Kraftaufbau, haben noch nicht so viel mit Ball gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt in Bezug auf die Sportplätze wieder langsam besser wird und wir eher ins Spielerische umsteigen können.

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht man in die Frühjahrssaison?

Bernd Zinser: Mit der Drei-Punkte-Regel geht es schnell, dass man sich nach oben oder unten orientiert, wir wollen mit herunten nichts zu tun haben. Es sind zwar zehn Punkte, das geht aber schnell, das hat man in den letzten Jahren auch gesehen. Auch haben wir eine schwere Auslosung, wir wollen schauen, dass wir uns spielerisch verbessern, den Punkteschnitt verbessern. Ich hoffe auch, dass wir vor gröberen Verletzungen verschont bleiben in der Rückrunde und uns platzierungsmäßig vielleicht ein, zwei Ränge nach oben orientieren können.