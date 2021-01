Für Lassee kam der Abbruch zu einem schlechten Zeitpunkt

Details Samstag, 30. Januar 2021 09:03

Der SC Lassee zeigte in der Gebietsliga Nord/Nordwest fast durchwegs gute Leistungen und steht zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz zwei hinter Leader Klosterneuburg. Lediglich eine Niederlage musste man hinnehmen und auch der sportliche Leiter, Alfred Papai, zeigte sich zufrieden. "Wir haben über den Herbst gut gespielt und sind natürlich zufrieden. Leider haben wir das eine Spiel gegen Hohenau verloren", bilanziert Papai.

Bis auf das angesprochene Spiel gab es für den SC Lassee also nur Siege und die Mannschaft zeigte sich in guter Form. Auch Papai hätte sich eine Fortsetzung der Spielzeit gewünscht. "Wir waren gut drauf und sind durch den Abbruch ein wenig gestoppt worden. Es ist schade, dass es so kommen musste", so Papai zum Abbruch und den Auswirkungen des Virus auf den Betrieb. "Wir haben selbst zum Glück keinen Fall gehabt und haben die Spiele aufgrund der orangen Ampel abgesagt. Ohne Leute auf dem Platz ist es finanziell schwierig und es geht sich hinten und vorne nicht aus. Wir leben von den Einnahmen in der Kantine und auch von zahlenden Gästen bei unseren Festen unter dem Jahr", gibt Papai zu bedenken.

"Wenn wir es schaffen, nehmen wir das gerne an"

Die Zielsetzung ist aktuell aufgrund der Planungsunsicherheit sehr schwer. Dennoch formuliert man beim SC Lassee die Dinge recht deutlich. "Unser Minimalziel ist es, unter die ersten Vier zu kommen. Wenn es am Ende für ganz oben reicht, nehmen wir das natürlich auch gerne an. Es werden für uns maximal sechs Spiele werden und da wollen wir das Maximum herausholen ", schließt Papai auch den Aufstieg in die Landesliga noch nicht ganz aus. Am Kader wird man in Lasse aber nicht den großen Wurf planen. "Wir haben ein oder zwei Abgänge, die aber nicht dringend ersetzt werden müssen. Die Mannschaft ist gut genug und wir haben keinen dringenden Bedarf. Die Qualität ist hoch und der Trainer macht gute Arbeit", so der zuversichliche sportliche Leiter des SC Lassee.