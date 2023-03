SC Leopoldsdorf im Marchfelde muss die Karten gleich zu Beginn auf den Tisch legen

Details Freitag, 17. März 2023 08:57

Dem SC Leopoldsdorf im Marchfelde steht im Frühjahr der Gebietsliga Nord/Nordwest eine sportliche Bewährungsprobe bevor. Mit elf Punkten aus dreizehn Spielen konnte man bislang das Abstiegsgespenst noch nicht verscheuchen, zudem steht das Duell mit dem Tabellenletzten, Laa an der Thaya, schon in der zweiten Runde nach Wiederbeginn an. Die Elf von Trainer Horst Winkler, der Ligaportal.at für einige Fragen zur Vorbereitung, Testspielen sowie zum Auftaktprogramm zur Verfügung stand, wird damit gleich zu Beginn voll gefordert sein.

Ligaportal.at: Herr Winkler, wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bislang verlaufen, sind Sie zufrieden?

Horst Winkler: Das Ganze war sehr durchwachsen, mit Aufs und Abs. Von den Spielen her dauert es immer, bis man wieder hineinfindet, man probiert auch einiges aus. Am Anfang war es nicht so gut, jetzt zum Schluss ist es natürlich besser gewesen. Mit den besseren Gegnern sind auch die Leistungen besser geworden. Es war eine lange Vorbereitung mit neun Wochen, in der wir einiges probiert haben. Die Witterungsverhältnisse waren nicht immer ideal, es ist halt Vorbereitung.

Ligaportal.at: Was kann man als Trainer nun, gut eine Woche vor dem Start, noch machen?

Horst Winkler: Bei uns ist es speziell, wir haben eine lange Verletztenliste, aber dennoch einen guten und großen Kader, wir hoffen, dass wir das kompensieren können, man trainiert wirklich nur noch Kleinigkeiten, ein bisschen taktisch. Wir spielen gleich zu Beginn ein Derby, kennen uns als Nachbarn, hier gibt es kein Versteckspiel.

Ligaportal.at: Wie haben sich die Neuzugänge eingefügt?

Horst Winkler: Farokhi ist halt arbeitsbedingt fast nie da, Zsovinecz war sowieso schon einmal beim Verein und Todorovic hat sich, denke ich, schon ganz gut integriert.

Ligaportal.at: Über die Ziele haben wir bereits vor ein paar Wochen gesprochen, wie schätzen Sie konkret das Auftaktprogramm ein?

Horst Winkler: Ein Derby bedeutet natürlich, dass jeder Ausgang möglich ist, wir hoffen jedoch, dass wir punkten werden, so wie die das wahrscheinlich auch hoffen werden. Dann ist schon das direkte Duell gegen Laa an der Thaya. Man muss sagen, dass wir Abstiegskampf dabei sind, dort nicht zu verlieren ist auch schon sehr wichtig, die ersten drei Runden sind nicht so einfach, Lassee, auswärts gegen Laa und dann mit Hohenau den Tabellenführer. Wir müssen schon auf jeden Fall gegen Lassee punkten, um mal gut in die Meisterschaft reinzukommen.

