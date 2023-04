SC Lassee will schnell zur Normalform zurück

Details Donnerstag, 06. April 2023 10:56

Der SC Lassee hatte im bisherigen Verlauf der Rückrunde in der Gebietsliga Nord/Nordwest noch mit durchwachsenen Ergebnissen zu kämpfen. Obwohl man nach zwei Partien noch sieglos und torlos ist, veränderte sich in der unfassbar engen Staffel seit der Winterpause der Rückstand auf den Tabellenführer nicht, man ist weiterhin vier Punkte im Hintertreffen. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit Alfred Papai, dem sportlichen Leiter des SC Lassee, ausführlich über die bisherige Performance in den ersten Spielen, die spannende Konstellation in der Tabelle sowie einen Ausblick auf die nächste Begegnung zu unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Papai, wie fällt Ihr Fazit nach den ersten beiden Runden im Frühjahr aus, wie ist das zu bewerten?

Alfred Papai: In Leopoldsdorf hatten wir das Derby, da haben wir nicht so schlecht gespielt, das Match endete mit einer Punkteteilung, da waren wir eigentlich zufrieden. Gut, wir hätten dort auch gewinnen können, aber im Endeffekt hatten wir am Schluss auch Glück, da hätten wir auch verlieren können. Zuletzt hatten wir zuhause Ernstbrunn, hier haben wir ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert, da haben wir uns nicht gut angestellt, die Ernstbrunner haben hier verdient gewonnen. Am Freitag fahren wir dann nach Neudorf, dort müssen wir halt schauen, dass wir uns wieder zur Normalform kämpfen.

Ligaportal.at: Tabellarisch ist noch nicht so viel passiert, oder?

Alfred Papai: Es war jetzt kein Beinbruch, aber wir wollten zuhause gewinnen und haben nun die erste Niederlage bezogen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in Neudorf einen Punkt oder vielleicht mehr holen.

Ligaportal.at: Was erwartet euch in Neudorf konkret?

Alfred Papai: Die Neudorfer sind kämpferisch eine gute Mannschaft, sie sind auch ganz gut drauf, wir werden einen starken Tag brauchen, um bei ihnen bestehen zu können, wenn wir unsere Leistung nicht abrufen, wird es dort schwer werden. Schauen wir mal.

Ligaportal.at: Gibt es sonst etwas Neues im Verein?

Alfred Papai: Eigentlich gibt es nichts Neues, es ist alles in Ordnung, natürlich sind wir jetzt, wo wir zuhause verloren haben, ein bisschen traurig, aber man kann nichts machen, das ist im Fußball so. Das hat man auch unter der Woche etwa bei den Bayern gesehen, die auf ein Tor spielen und dann in der 92. Minute das Gegentor bekommen, so ist der Fußball manchmal. Ich hoffe, dass wir vorne dranbleiben können, die Teams vorne ein wenig ärgern können.

