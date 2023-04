USC Muckendorf/Zeiselmauer: "Jeder nimmt hier jedem die Punkte weg"

Details Donnerstag, 27. April 2023 14:19

Wenngleich man es nicht für möglich gehalten hätte, hat sich das Geschehen in der unfassbar engen Gebietsliga Nord/Nordwest nach Beginn des Frühjahrs weiter zugespitzt. Zwischen dem Ersten aus Klosterneuburg und dem Achten aus Neudorf besteht eine Lücke von gerade einmal sieben Punkten. In dieser Zone scheint alles möglich, die Mannschaften klauen sich gegenseitig Spieltag für Spieltag die Punkte. Mittendrin statt nur dabei ist der starke Aufsteiger USC Muckendorf/Zeiselmauer, der sich in der Winterpause enorm verstärkt hat, seither vielen als Favorit gilt. Ligaportal.at hat sich ausführlich mit Christian Wolf, dem sportlichen Leiter des Vereins, unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Wolf, wie fällt Ihr Fazit zum bisherigen Verlauf des Frühjahrs aus?

Christian Wolf: Dazu muss ich etwas ausholen. Die Vorbereitung hat uns sehr viele Dauerverletzte beschert, das war nicht sehr günstig für den aktuellen Meisterschaftsverlauf. So haben sich etwa Marco Friedrich, Alex Stöfer oder Tomas Simkovic verletzt. Ganz eklatant war es zuletzt gegen Mannsdorf, als uns am Spieltag drei Akteure krankheitsbedingt absagen mussten. Da haben wir schon aus dem letzten Loch gepfiffen, diejenigen, die gespielt haben, haben aber in Wahrheit super performt. Um auf die Frage, ob wir zufrieden sind, zu antworten: Natürlich hätte, wäre – wären wir in Vollbesetzung gewesen, hätten wir vielleicht das eine oder andere Pünktchen mehr gemacht und wären noch näher an der Tabellenspitze dran, die Liga ist in Wahrheit ja ein Wahnsinn, die ersten Acht sind so knapp beisammen, dass man gar nicht sagen kann, wer Meister wird.

Ligaportal.at: Ist bereits absehbar, wann die angesprochenen Akteure retour kommen, bei Simkovic ist es ja schon soweit?

Christian Wolf: Simkovic hat gegen Mannsdorf schon wieder in der Startelf gespielt. Bei ihm merkt man schon, dass der eine Klasse hat, ansonsten aber fällt Stöfer die gesamte Saison aus, genau wie Friedrich, bei Hummel wird man noch abwarten, er wird in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder einsteigen.

Ligaportal.at: Hat sich an eurer Zielsetzung etwas geändert? Der Titel wurde ja so nie offiziell kommuniziert?

Christian Wolf: Unser Ziel ist nach wie vor, dass wir oben dranbleiben wollen, und was am Ende des Tages dabei herauskommt, wird man sehen. Es war schon vorher unser Ziel, dass wir da vorne mitspielen wollen, daran hat sich nichts geändert.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, wie ist diese Aufgabe einzuordnen?

Christian Wolf: Als nächstes spielen wir gegen Lassee. In Wahrheit muss man eh immer darauf achten, das eigene Spiel durchzuziehen, egal wer der Gegner ist. Wenn die eigenen Stärken nicht zur Geltung kommen, wird man – egal gegen wen – immer schlecht aussehen. Natürlich schaut man auf den Gegner, wer da kommt, aber grundsätzlich muss man die Hausaufgaben selbst erledigen. Lasse gehört zu den angesprochenen acht Mannschaften, jeder nimmt jedem die Punkte weg, es kann hier alles passieren.

