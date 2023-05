SC Neusiedl/Zaya um Steigerung vor Heimpublikum bemüht

Details Dienstag, 16. Mai 2023 13:20

Der SC Neusiedl an der Zaya spielt in der Gebietsliga Nord/Nordwest eine sehr ordentliche Rückrunde. Den sechsten Platz, den man zur Winterpause innehatte, konnte man halten, man konnte dabei auch über weite Strecken das Tempo in der Spitzengruppe mitgehen, wenngleich man zuletzt etwas abreißen lassen musste, wobei relativierend hinzugefügt werden muss, dass der neue Leader aus Klosterneuburg zuletzt generell der Konkurrenz enteilen konnte. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit Robert Lesdedaj, dem Trainer der Neusiedler, ausführlich über die bisherigen Leistungen, die verbleibenden Ziele sowie die kommenden Aufgaben in der äußerst spannenden Liga zu unterhalten. Dabei wurde unter anderem herausgearbeitet, dass man sich beim SC Neusiedl vor allem vor heimischem Publikum verbessern möchte.

Ligaportal.at: Wie fällt Ihr Fazit zum bisherigen Verlauf der Rückrunde aus?

Robert Lesdedaj: Aufgrund dessen, was uns in der Winterübertrittszeit passiert ist und mit den Verletzungen Anfang der Saison kann man nur mehr als zufrieden sein. Natürlich hätte es mit Glück schon mehr sein können, aber es ist gut gelaufen, ich bin in Anbetracht der Kadersituation mehr als zufrieden.

Ligaportal.at: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Robert Lesdedaj: Ich würde sagen, dass die Ergebnisse in der letzten Zeit nicht so stimmen, da doch einige Niederlagen und Unentschieden dabei waren, aber grundsätzlich ist die Stimmung gut, sie ist im Verein generell gut, dann bin ich auch zufrieden.

Ligaportal.at: Die Liga bleibt natürlich hoch spannend, dennoch hat man nach oben schon etwas Abstand. Was sind die verbleibenden Ziele für die restliche Saison?

Robert Lesdedaj: Wir haben uns vorgenommen, dass wir unsere Heimpartien gewinnen. Es wäre an der Zeit, unsere Heimbilanz ein wenig aufzupolieren. Wir wollen das Maximum herausholen, wenn wir unter die ersten Fünf hineinkommen, passt das auch.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier konkret?

Robert Lesdedaj: Laa ist ein Charakterspiel. Das Wichtigste ist, dass man mit der richtigen Einstellung in diese Partie geht und den Gegner genau so bearbeitet als würde man gegen den Tabellenführer spielen. Ansonsten erleidet man in solchen Situationen meistens Schiffbruch.

Ligaportal.at: Wie steht es um die Planungen für die neue Saison, wie weit ist man hier bereits?

Robert Lesdedaj: Wir haben schon vieles fixiert und sind hier eigentlich schon relativ weit. Wir sehen uns ein bisschen in der Offensive um, da wir hier sehr dünn aufgestellt sind, aber grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg.

Ligaportal.at: Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich für ein Gespräch mit uns Zeit genommen haben.

