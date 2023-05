FC Marchfeld/Donauauen II: "Die Stimmung in der Mannschaft ist nun noch besser als vorher"

Details Freitag, 12. Mai 2023 12:43

Die zweite Mannschaft des FC Marchfeld/Donauauen spielt in der Gebietsliga Nord/Nordwest bis dato eine grundsolide, eher unauffällige Rückrunde, in der man bereits den einen oder anderen wichtigen Zähler sammeln konnte, ohne dabei jedoch in allzu hohe Sphären vorzudringen. Im Moment liegt das Team von Trainer Wilhelm Hawla auf Platz neun, womit man das inoffizielle „untere Playoff“ der Liga anführt, die beiden Hälften in Österreichs wohl verrücktester Fußballliga trennen bekanntlich 13 Punkte. Wir haben mit dem Cheftrainer der zweiten Mannschaft des Regionalligisten gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Hawla, wie fällt Ihr Fazit zum bisherigen Abschneiden Ihrer Mannschaft im Frühjahr aus?

Wilhelm Hawla: Ich bin mittelmäßig zufrieden. Der Start war recht holprig mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen, aber mit dem 7:1-Erfolg gegen Laa/Thaya und zuletzt dem 4:1 gegen den Titelkandidaten Hohenau bin ich natürlich sehr zufrieden und hoffe, dass wir heute in Sieghartskirchen anschließen können. Ein Sieg wäre ganz wichtig, ich denke, dann hätte sich das mit dem Abstieg auch erledigt, dann wären wir acht Punkte vor ihnen, dann haben wir, glaube ich, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, wären wir quasi durch.

Ligaportal.at: Wie würden Sie derzeit die Stimmung in der Mannschaft beschreiben?

Wilhelm Hawla: Die Stimmung ist aktuell sehr gut, sie war auch nie schlecht, wir haben eine sehr junge Truppe mit zwei, drei 26- bis 27-jährigen Spielern, der Rest geht von Jahrgang 2003 abwärts bis 2006. Die Spieler halten zusammen, die Stimmung ist wirklich sehr gut, es macht Spaß, aufgrund der jüngsten beiden Siege ist sie natürlich noch besser als vorher.

Ligaportal.at: Was sind nun die verbleibenden Ziele für die ausstehenden Spiele?

Wilhelm Hawla: Wir wollen nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn man die Tabelle ansieht, sind das zwei Klassen – die untere und die obere Partie – vielleicht können wir das untere Play-off gewinnen.

Ligaportal.at: Wer macht am Ende das verrückte Titelrennen in der Liga?

Wilhelm Hawla: Ich würde es Klosterneuburg schon zutrauen, da sie einen sehr breiten Kader haben mit einer ausgeglichenen Qualität, Mario hat, glaube ich, zirka 20 Spieler auf dem selben Niveau. Jetzt, wo langsam die Verletzungen und fünften Gelben Karten kommen, kann er das sicher am besten kompensieren, daher – denke ich – wird er das Titelrennen machen.

Ligaportal.at: Wie ist das bevorstehende Meisterschaftsspiel dieses Wochenende nun für euch anzulegen?

Wilhelm Hawla: Wir werden nun gegen Sieghartskirchen nichts Besonderes ändern, wollen über Zusammenhalt, Willen, Mentalität kommen, wenn das – gemeinsam mit den taktischen Vorgaben – umgesetzt wird, wird es auch dieses Mal wieder funktionieren.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei