Der FC Tulln besiegt Mannsdorf-Großenzersdorf II deutlich

Details Montag, 11. September 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit dem FC Tulln und der Reserve von Mannsdorf-Großenzersdorf KM trafen sich am Sonntag vor 150 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der FC Tulln aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der FC Tulln den maximalen Ertrag.

Der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Andreas Dober mit einem direkten Freistoß das schnelle 1:0 für den FC Tulln erzielte. Die Heimelf machte weiter Druck und erhöhte den Vorsprung. Das 2:0 des FC Tulln bejubelte Robin Josefik (19.). Doch nur drei MInuten später hatten die Gäste den Anschluss wieder gefunden. Das 1:2 von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II stellte Joel Richards sicher (22.). Noch vor der Pause konnten die Heimischen den Zwei-Tore-Vorsprung allerdings wieder herstellen. Josefik schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (38.). Mit der Führung für den FC Tulln ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung kurz nach der Pause

Fabio Fiedler brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (49.). Letzten Endes schlug der FC Tulln im fünften Saisonspiel den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II souverän mit 4:1 vor heimischer Kulisse.

Der FC Tulln klettert nach diesem Spiel auf den fünften Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des FC Tulln lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 17 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des FC Tulln.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Kommende Woche tritt der FC Tulln beim SC Lassee an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II Heimrecht gegen den SC Neusiedl/Zaya.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, 4:1 (3:1)

49 Fabio Fiedler 4:1

38 Robin Josefik 3:1

22 Joel Richards 2:1

19 Robin Josefik 2:0

6 Andreas Dober 1:0

