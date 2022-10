Niederlage gegen Hohenau: Laa/Thaya kommt nicht aus dem Keller

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:41

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 250 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 10. Runde nicht entgehen lassen. Hohenau gewann das Freitagsspiel gegen Laa/Thaya mit 3:1. Pflichtgemäß strich der ASV Hohenau gegen den SC Laa/Thaya drei Zähler ein.

Die Gäste waren favorit und erwischten auch den besseren Start. Lirian Sejdini brachte Hohenau in der elften Minute in Front. Erik Guoth versenkte die Kugel dann wenig später zum 2:0 für die Gäste (18.). Martin Hrubsa legte in der 29. Minute per Elfmeter zum 3:0 für den Ligaprimus nach. Nach dem souveränen Auftreten des ASV Hohenau überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Daniel Maurer ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Strafstoß zum 1:3 für Laa/Thaya. Obwohl Hohenau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Laa/Thaya zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Hohenau wieder in der Pole Position

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Laa/Thaya. Man kassierte bereits 33 Tore gegen sich. Mit lediglich drei Zählern aus zehn Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist beim SC Laa/Thaya verbesserungswürdig, was man an den erst zehn geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Laa/Thaya bisher einen Sieg und kassierte neun Niederlagen. Der SC Laa/Thaya entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Die errungenen drei Zähler gingen für den ASV Hohenau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Angriff von Hohenau wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 24-mal zu. Mit dem Sieg baute Hohenau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASV Hohenau sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim ASV Hohenau etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Hohenau.

Laa/Thaya tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SV Sieghartskirchen an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt der ASV Hohenau den SC Neusiedl/Zaya.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – ASV Hohenau, 1:3 (0:3)

56 Daniel Maurer 1:3

29 Martin Hrubsa 0:3

18 Erik Guoth 0:2

11 Lirian Sejdini 0:1