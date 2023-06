Ernstbrunn retten einen Punkt beim FC Neudorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: In der Begegnung FC PVT Neudorf gegen den SK Raika Ernstbrunn trennten sich die beiden Kontrahenten vor 200 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte der SK Ernstbrunn keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:2 gewonnen.

Lange Zeit hielt auf beiden Seiten die Null. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Zdenek Sturma aufseiten des FC PVT Neudorf das 1:0 (45.). Zur Pause war die Heimmannschaft im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Christoph Kimmel erhöhte den Vorsprung des FC Neudorf nach 58 Minuten auf 2:0. Florian Sommer ließ sich in der 63. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Ernstbrunn. Für den Gast reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Michael Chudik den Ball in der Nachspielzeit zum 2:2 über die Linie schob (93.) Gedanklich hatte der FC PVT Neudorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SK Raika Ernstbrunn am Ende noch den Teilerfolg.

Chudik erzielt Remis in der Nachspielzeit

Gewinnen hatte beim FC Neudorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Erfolgsgarant des SK Ernstbrunn ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 59 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Ernstbrunn kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste der FC Neudorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der FC PVT Neudorf damit auch unverändert auf Rang vier.

Während der FC PVT Neudorf am kommenden Mittwoch den SC Neusiedl/Zaya empfängt, bekommt es der SK Raika Ernstbrunn am selben Tag mit dem ASV Hohenau zu tun.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SK Raika Ernstbrunn, 2:2 (1:0)

93 Michael Chudik 2:2

63 Florian Sommer 2:1

58 Christoph Kimmel 2:0

45 Zdenek Sturma 1:0

