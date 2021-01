Grafenwörth will Titelambitionen nicht verheimlichen

Details Freitag, 29. Januar 2021 13:43

Der USC Grafenwörth steht mit 15 Punkten aktuell auf Platz drei der Tabelle in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die Mannschaft von Trainer Hannes Tscheppen kassierte wenige Gegentore und hält sich somit alle Chancen auf den Titel offen. "Ich bin zu 90% zufrieden. Zwei unserer unentschieden waren vermeidbar und es wären generell ein paar Punkte mehr drin gewesen. Dennoch passt es", so der Coach des USC Grafenwörth.

Der Tabellenplatz des USC kam für den Trainer aber keinesfalls überraschend und man ist auf einem guten Weg die Ziele zu erreichen. "Die Mannschaft gehört da vorne hin und wir haben unsere gute Defensive wieder gezeigt. Wenn wir die Chancen vorne besser nutzen würden, hätten wir es oft leichter gehabt. Das war ein bisschen unser Problem im Herbst, zu wenige Tore geschossen zu haben", analysiert Tscheppen den bisherigen Saisonverlauf. Von den Folgen des Coronavirus blieb das Team über weite Strecken verschont. "Wir hatten Glück und haben alles so weit nach Plan durchziehen können. Das war in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich", so Tscheppen weiter.

"Wollen unsere fünf Spiele gewinnen"

Im Kampf um den Aufstieg wird es an der Spitze ein enges Rennen geben, wo auch der USC Grafenwörth ein Wörtchen mitreden möchte. Die Zielsetzungen des Trainer sehen wie folgt aus. "Wir müssen nichts verheimlichen und würden es toll finden, wenn es mit dem Aufstieg klappt. Dafür wollen wir wenn es geht alle ausstehenden Spiele gewinnen. Dabei spielt das gewisse Quäntchen Glück auch eine Rolle", weiß der Coach um die Schwierigkeiten eines Meistertitels. Am Kader gibt es auf Seiten der Zugänge noch nicht all zu viel zu vermelden. "Wir haben schon zwei Abgänge und der sportliche Leiter ist in vielen Gesprächen. Im Hintergrund läuft einiges aber es ist noch nicht konkret", will Tscheppen noch nicht all zu viel verraten. Im Kampf um den Titel wird man mit dem USC also auf jeden Fall rechnen können.