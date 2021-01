SCU Gars: "100% bei der Sache zu bleiben war schwer"

Details Freitag, 29. Januar 2021 14:29

Für die SCU Gars war es unter dem Einfluss des Corona-Virus keine einfache Saison in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Mit Platz zehn in der Tabelle ist man noch nicht alles Sorgen los, möchte diese aber so schnell es geht beseitigen. "Es war schwer den Fokus zu halten und zu 100% bei der Sache zu sein. Auch vor der Saison haben uns Ausfälle das Leben nicht gerade erleichtert", so Gars-Trainer Martin Aichinger.

Mit dem reinen Tabellenplatz ist der Trainer aus mehreren Gründen nicht ganz zufrieden. "Es wären sicher ein paar Punkte mehr drin gewesen und das ein oder andere unentschieden war vermeidbar. Generell sind wir gut gestartet, haben uns dann mit Laufe der Zeit aber immer schwer getan", fasst Aichinger die Saison schnell zusammen. Die Folgen der Pandemie machte sich auch auf die Stimmung im Team bemerkbar und es war nicht leicht den Fokus auf Fußball zu legen. "Keiner wusste ob man am Wochenende spielt oder nicht. Auch jetzt weiß keiner wie es weitergeht und wann. Die Stimmung war dementsprechend und es war eine komische Situation. Ich rechne maximal mit den fünf noch ausstehenden Spielen vom Herbst", zeigt sich Aichinger realistisch.

"Wir pushen uns so gut es geht"

In der freien Zeit gibt es in Gars eine Lauf-Challenge, die das Team nutzt, um sich auf die Saison vorzubereiten. Gemeinsam werden Kilometer gesammelt und sich gegenseitig gepusht. "Hut ab vor den Jungs wie sie das durchziehen. Es ist nicht leicht so lange zu warten und im Ungewissen zu sein", gibt Aichinger zu bedenken. Zu den Zielen äußerte sich der Coach wie folgt. "Wir wollen die nötigen Punkte rasch holen und uns dann bestmöglich auf den Sommer vorbereiten. Wenn möglich wäre ein Schritt nach vorne wünschenswert", so der Trainer, der seinen dünnen Kader ansprach und mitteilt, dass neue Transfers in dieser Zeit nicht geplant sind.