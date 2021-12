Gmünd will zurück zu alter Größe

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 04:06

Im Ligaportal-Interview nimmt Markus Früchtl, Trainer des SC Gmünd, zur abgelaufenen Herbstsaison in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel Stellung. Die Waldviertler stehen nach 13 Runden mit der stolzen Bilanz von 32 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Der Winterkönig aus Gmünd hat bereits fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Grafenwörth. Der Aufstieg in die 2. Landesliga West wäre angesichts der enormen Qualität im Kader und starker Legionäre wohl keine Überraschung.

Es wäre für die Fußballstadt Gmünd ein erster Schritt auf dem Weg zurück zu alter Größe. Der 2001 durch eine Fusion (1. SVg Gmünd und EPSV Gmünd) entstandene Klub kämpft nämlich noch um Anerkennung. Was heute kaum mehr jemand weiß: Einer der beiden Vorgänger - der Eisenbahn- und Post-Sportverein aus Gmünd - mischte zu seinen goldenen Zeiten in den 90er-Jahren sogar in der Regionalliga Ost im Spitzenfeld mit.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Markus Früchtl: "Rückblickend ist der Herbst sehr gut für uns gelaufen. Die Mannschaft war bei jedem Spiel sehr fokussiert und hat durch ihren Siegeswillen und Teamgeist tolle Spiele gezeigt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SC Gmünd allgemein?

Früchtl: "Die Stimmung ist natürlich aufgrund der Leistungen und dem Herbstmeistertitel top."

Im Waldviertel will man im Frühjahr noch stärker sein

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Früchtl: "Wir wollen uns in der Offensive noch breiter aufstellen. Abgänge sind derzeit nicht geplant."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Früchtl: "Wir hatten keine gröberen Verletzungen. Somit werden alle zum Trainingsstart fit sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Früchtl: "Wir wollen uns im Frühjahr noch stärker als im Herbst präsentieren."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Früchtl: "Ich hoffe dass wir spielen können. Es wäre für den Fußball nicht gut, wenn die Meisterschaft wieder abgebrochen wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Früchtl: "Die ersten vier Teams (also der SC Gmünd, der USC Grafenwörth, die SG Großweikersdorf/Wiesendorf und der SV Absdorf) werden sich die Meisterschaft ausmachen. Hier werden die direkten Spiele gegeneinander auch eine große Rolle spielen."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!