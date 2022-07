SCU Kottes möchte Spaß am Fußball haben

Details Sonntag, 10. Juli 2022 18:44

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SCU Kottes mit dem Sektionsleiter-Stellvertreter Markus Führer an der Reihe. Kottes belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel nach sieben Siegen, vier Remis und 15 Niederlagen mit 25 Punkten den zehnten Platz in der Abschlusstabelle. Die Zielsetzung für die kommende Punktejagd beschreibt Führer so: "Primäres Ziel ist gemeinsam, also die Spieler, Trainer, Funktionäre und Fans, Spaß am Fußball zu haben."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Markus Führer: Wir sind zufrieden mit der vergangenen Saison, da das Ziel Klassenerhalt erreicht wurde. Wir sehen aber auch noch Verbesserungsbedarf in vielen Dingen. Es war ganz eindeutig ersichtlich, dass wir in manchen Situationen noch intelligenter und abgebrühter agieren müssen. Insbesondere vor dem Tor wollen wir zielstrebiger agieren. Wir haben aber eine junge Mannschaft, die ihre erste volle Saison in der Gebietsliga absolviert hat und von dem her noch vollkommen im Lernprozess drinnen ist. Wir blicken daher freudig auf die neue Saison.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Führer: Als Zugänge stehen Martin Jez (Stürmer), Thorsten Bischof (Verteidigung) und Lukas Ottendorfer (Mittelfeld) fest. Der Abgang betrifft Lukas Heinz. Unser Kader ist gut aufgestellt, von daher denke ich, dass wir gut gerüstet sind für die neue Saison.

"Aus sportlicher Sicht ist unser Ziel die Klasse zu halten"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Führer: Ganz allgemein hat uns natürlich die Situation in der Ukraine sehr beschäftigt. Wir hoffen alle, dass dieses große Unrecht bald ein Ende finden mag. Auch die wirtschaftliche Entwicklung in Folge der Pandemie und des Krieges geben uns Anlass zur Sorge. Aus sportlicher Sicht haben uns natürlich unsere zweite Mannschaft wie auch die Nachwuchsmannschaften sehr beschäftigt. Wir wollen in der kommenden Saison auch mit der Reservemannschaft erfolgreicher Fußball spielen. Die Art und Weise wie die junge Mannschaft spielt ist wirklich gut. Das ist technisch und taktisch ausgereifter Fußball, noch dazu schön anzusehen. Aber es fehlte uns in der vergangenen Saison noch etwas die Durchschlagskraft. Das liegt einerseits daran, dass wir eine sehr junge Reservemannschaft stellen (Schnitt 18 Jahre) und zweitens viele Verletzte in der ersten Mannschaft hatten. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir da besser abschneiden werden in der neuen Saison. Corona hat unser aller Leben sehr verändert und neue Gewohnheiten geschaffen, dass mussten wir auch in den Nachwuchsmannschaften erleben. Es bedurfte viel Arbeit aller Trainer und Beteiligter um die Mannschaften wie vor der Pandemie fortzuführen.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Führer: Ich denke, dass Fußball mitten in der Gesellschaft liegt und daher auch den gesellschaftlichen Wandel mitmacht. Es geht die Tendenz eher weg vom Mannschaftsport hin zum Individualsport, da ist es ganz normal, dass manche Vereine Probleme bekommen. Nicht nur der Fußball, auch andere Mannschaftssportarten wie Handball, Football oder Rugby haben dieselben Probleme. Für uns gilt es einfach gut zu arbeiten und eine Atmosphäre zu schaffen in der sich alle wohlfühlen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Führer: Primäres Ziel ist gemeinsam, also die Spieler, Trainer, Funktionäre und Fans, Spaß am Fußball zu haben. Wir wollen einfach gemeinsam Spaß haben. Aus sportlicher Sicht ist unser Ziel die Klasse zu halten. Sekundär wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz und uns in Richtung Platz 5 orientieren.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Führer: Favoriten für mich sind Absdorf und Grafenwörth. Ich schätze Aufsteiger St. Bernhard sehr stark ein, die haben eine homogene Mannschaft und können mit dem Aufsteigerschwung ganz sicher vorne mitmischen.