SG Großweikersdorf/Wiesendorf will im vorderen Drittel mitspielen

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei die SG Großweikersdorf/Wiesendorf mit dem sportlichen Leiter Gerald Rabl an der Reihe. In der abgelaufenen Spielzeit belegte man in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel nach 14 Siegen, sechs Remis und sechs Niederlagen mit 48 Punkten den dritten Platz in der Abschlusstabelle. Für die kommende Punktejagd gibt sich Rabl vorsichtig zurückhaltend: "Unsere Zielsetzung ist sicher im vorderen Drittel mitzuspielen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Gerald Rabl: Mit dem dritten Platz können wir natürlich sehr zufrieden sein. Rückblickend muss ich sagen, dass wir trotz einiger namhafter, verletzungsbedingter Ausfälle sehr konstante Leistungen brachten und sich unsere eigenen, jungen Spieler toll in die Mannschaft eingefügt haben.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Rabl: Mit Marko Nedeljkovic und Julian Schauerhuber haben wir derzeit zwei Neuzugänge und keine Abgänge.

"Leider ist und bleibt natürlich Corona ein Hauptthema"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Rabl: Leider ist und bleibt natürlich "Corona" ein Hauptthema und auch dadurch das wirtschaftliche Bestehen des Vereins.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Rabl: Natürlich könnte man schlechte, oder fehlende Nachwuchsarbeit nennen, aber das Hauptproblem ist sicher, dass es immer weniger ehrenamtliche Mitarbeiter, sprich Funktionäre, bei Vereinen gibt. Was machst du, wenn du zum Beispiel genügend Kinder im Verein hast, aber niemand möchte sie trainieren? Gefordert sind wir alle, da das vor allem ein gesellschaftliches Problem ist.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Rabl: Unsere Zielsetzung ist sicher im vorderen Drittel mitzuspielen.