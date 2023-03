SC Weißenkirchen: Halbprofi aus der Ukraine als Wundertüte

Details Freitag, 17. März 2023 09:41

Der SC Weißenkirchen, in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel aktuell mit nur drei Siegen aus dreizehn Spielen auf Rang elf liegend, hat in der Hinrunde über weite Strecken enttäuscht. Den Winter wollte man dazu nutzen, sich zu sammeln und mit konsequenter und harter Arbeit wieder zu alter Stärke zu finden. Dies könnte, wenn man den Worten von Trainer Christian Karl lauscht, auch gelungen sein, die Mannschaft hat in der Vorbereitung bislang ein positives Gesicht gezeigt. Ligaportal.at hat den Coach der Weißenkirchener zu einem ausführlichen Gespräch über Vorbereitung und Auftaktprogramm gebeten.

Ligaportal.at: Herr Karl, wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bislang verlaufen? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Mannschaft?

Christian Karl: Leistungsmäßig größtenteils ja, wir hatten, sage ich mal, ein schlechtes Spiel vergangenes Wochenende gegen St. Martin, da haben aber einige gefehlt, es waren ein paar kränklich, sonst bin ich aber momentan total zufrieden mit der Vorbereitung. Alle ziehen mit, es weiß bei uns, denke ich, jeder, worum es im Frühjahr geht. Wir haben einen schlechten Herbst gespielt, den müssen wir ausbessern. Es läuft also recht gut, wir haben nur wenige Verletzte, hier nur Kleinigkeiten, von dem her gibt es keinen Grund zum Raunzen.

Ligaportal.at: Woran möchte man in Weißenkirchen noch konkret arbeiten?

Christian Karl: Für uns gilt es in den verbliebenen Trainingseinheiten den Fokus auf die Bereiche Schnelligkeit bzw. Spritzigkeit, Standards sowie auf Taktisches zu legen.

Ligaportal.at: Hat sich abseits der bekannten Verstärkungen im Kader noch etwas getan?

Christian Karl: Ja, wir haben mit Mike Epee einen Kameruner, der in der Ukraine gelebt hat, dazubekommen. Er ist aber körperlich nicht so weit, um in der Kampfmannschaft zu spielen, er ist aber ein guter Fußballer, war Halbprofi, wir müssen schauen, dass wir den hinbekommen.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm, das Ihre Mannschaft erwartet, konkret die ersten beiden Partien, ein?

Christian Karl: Wir haben in den ersten zwei Spielen auswärts Gföhl und Traismauer daheim, das sind direkte Konkurrenten, hier müssen wir punkten. Wenn wir Punkte sammeln, sind wir aus diesem Dilemma schneller wieder draußen als wir glauben. Ich bin absolut positiv, die ersten Partien werden richtungsweisend sein, unser Ziel ist klar schnellstmöglich der Klassenerhalt und eine Rangverbesserung.

Ligaportal.at: Was tut sich sonst noch rund um den SC Weißenkirchen?

Christian Karl: Wir werden heuer 100 Jahre alt, haben dazu auch heuer unsere 100-Jahr-Feier, Details kann ich Ihnen noch keine nennen, es ist noch nichts fixiert.

