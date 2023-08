SG Großweikersdorf/Wiesendorf: „Erwarten uns schon, dass wir vorne dabei sind“

Details Mittwoch, 16. August 2023 14:32

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf legte mit vier Punkten aus zwei Spielen einen recht guten Auftakt in die neue Saison der Gebietsliga Nord-West/Waldviertel hin. Auf einen 4:1-Auswärtssieg bei Schweiggers ließ man ein 1:1 gegen den anderen Absteiger der Liga, Amaliendorf, folgen. Wie sind diese guten Performances einzuordnen? Welche Rolle wird man in der laufenden Spielzeit spielen können? Welchen Einstand haben die Neuzugänge gefeiert? Diese und einige weitere Fragen haben wir Trainer Gernot Holcmann gestellt.

Ligaportal: Herr Holcmann, vier Punkte aus zwei Spielen klingen nach einem soliden Start, wie ist das konkret zustande gekommen?

Gernot Holcmann: Schweiggers war so ein typisches Erstrundenspiel, wo beide nicht gewusst haben, wo sie stehen, Meisterschaft ist halt doch immer etwas anderes. In der ersten Halbzeit war es nun kein gutes Spiel von beiden Seiten, es wurde viel mit hohen Bällen operiert, gab viele Ballverluste im Aufbauspiel. In der zweiten Halbzeit war es zu Beginn wieder zerfahren, das 2:1 war dann der Dosenöffner, da ist uns in der Offensive dann relativ viel gelungen, wir haben die Räume ausgenutzt, da Schweiggers ein bisschen aufmachen musste. Das hat, auch spielerisch, relativ gut funktioniert, wir haben den Ball mehr am Boden gelassen.

Ligaportal: Und dann das 1:1 gegen Amliendorf!

Gernot Holcmann: Hier waren die ersten 20 Minuten eigentlich sehr gut für uns, wir haben dort weitergemacht, wo wir in Schweiggers aufgehört hatten. Leider haben wir uns dann das 1:1 eigentlich selbst gemacht, das war ein Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung, den der Gegner genutzt hat. Danach war es wie ein Schalter, den man umlegt, dann hat gar nichts mehr zusammengepasst. Wir haben uns nicht mehr getraut, Fußball zu spielen, hatten sehr viele Abspielfehler, haben den Gegner stark gemacht, einen Scheintoten aufgeweckt. Amaliendorf war zu Beginn gar nicht im Spiel. Letztlich muss man mit dem Punkt zufrieden sein, da sie dann die besseren Chancen hatten.

Ligaportal: Wie bewerten Sie die ersten Leistungen der Neuen?

Gernot Holcmann: Kotchev und Caljkusic, die von Grafenwörth gekommen sind, haben beide in beiden Spielen gespielt. Caljikusic hat gegen Schweiggers zweimal getroffen, Kotchev gegen Amaliendorf das 1:0 gemacht. Ich denke, dass sie sich wohl fühlen. Nach zwei Runden ist das noch etwas schwierig zu beantworten, aber ich denke, sie haben sich schon sehr gut eingefunden, man kann durchaus zufrieden sein.

Ligaportal: Welche Rolle wird man heuer spielen können?

Gernot Holcmann: Wir erwarten uns schon, dass wir auf alle Fälle vorne dabei sind. In den letzten Jahren waren wir eigentlich immer vorne dabei, heuer wollen wir natürlich schauen, dass es für ganz vorne reicht. Es wird aber sehr schwierig, schwieriger als letztes Jahr, da die Liga ausgeglichen ist. Schauen wir mal, wie es weitergeht, nach zwei Runden ist noch nichts passiert, auch wenn wir gestern zwei Punkte abgegeben haben.

Ligaportal: Welche Neuigkeiten gibt es sonst noch in Großweikersdorf?

Gernot Holcmann: Wir haben aus der U16 ein Future Team geformt, mit zwei Trainern, die zuvor im Nachwuchsbereich tätig waren und das sehr gut machen. Die Jungs performen gut, die Reserve von Amaliendorf war zwar kein Gradmesser, dennoch haben sie es super gemacht. Da wachsen für die Zukunft einige Talente heran, die wir einbauen wollen. Benedikt Neudorfer hat beide Spiele von Anfang an gemacht, seine Sache auch gut gemacht, er ist 16 Jahre alt.

