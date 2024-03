SV Gablitz sichert sich knappen Sieg gegen SG Großweikersdorf/Wiesendorf

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 22:31

Ein spannendes Fußballspiel fand am Freitagabend statt, als SV Gablitz auf SG Großweikersdorf/Wiesendorf traf. Die Begegnung endete mit einem knappen 2:1 Sieg für die Heimmannschaft, SV Gablitz, nach einer intensiven Spielzeit inklusive einer ausgedehnten Nachspielzeit. Die Tore wurden in der ersten Halbzeit erzielt, wobei beide Teams bis zum Schlusspfiff um jeden Ball kämpften.

Früher Führungstreffer und schnelle Antwort

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei SV Gablitz bereits in der 3. Minute durch einen Treffer von Stefan Pechhacker in Führung ging. Diese frühe Führung brachte Schwung ins Spiel von Gablitz, das daraufhin versuchte, den Druck weiter zu erhöhen. Allerdings gelang SG Großweikersdorf/Wiesendorf der Ausgleich in der 16. Minute durch Giovanni Kotchev, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Dieses Tor gab den Gästen Auftrieb und sorgte für eine ausgeglichene und spannende erste Halbzeit.

Entscheidender Treffer vor der Halbzeitpause

In der 38. Minute war es erneut Stefan Pechhacker, der für SV Gablitz traf und somit sein zweites Tor des Abends erzielte. Dieser Treffer zum 2:1 erwies sich als entscheidend für den weiteren Spielverlauf. Mit dieser knappen Führung ging SV Gablitz in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen beider Mannschaften, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. SG Großweikersdorf/Wiesendorf machte Druck, um den Ausgleich zu erzielen, während SV Gablitz darauf bedacht war, den Vorsprung zu verteidigen und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu suchen, die Führung auszubauen.

Großweikersdorf/Wiesendorf mit einem Doppelwechsel, indem Christoph Streit und Nuhman Asipi durch David Schüschner und Tobias Fiedler ersetzt wurden, um frische Impulse zu setzen. Trotz dieser Bemühungen und einer intensiven Schlussphase, in der beide Teams zu weiteren Torchancen kamen, blieb es beim 2:1 für SV Gablitz.

Die Partie wurde nach 100 Minuten inklusive einer zehnminütigen Nachspielzeit abgepfiffen, was den knappen, aber verdienten Sieg für SV Gablitz besiegelte. Die Spieler und Fans von Gablitz feierten den Erfolg, während SG Großweikersdorf/Wiesendorf trotz einer starken Leistung ohne Punkte nach Hause gehen musste.

