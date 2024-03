USV Dobersberg überrollt Heidenreichstein

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 04:08

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Heidenreichstein kam gegen den USV Dobersberg vor etwa 230 Zuschauern mit 0:5 unter die Räder. Auf dem Papier ging Dobersberg als Favorit ins Spiel gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Heidenreichstein einen 2:0-Sieg für sich verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Raika Dobersberg bereits in Front. Richard Svoboda markierte in der fünften Minute mit einem direkten Eckballtreffer die Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Rene Wendl (9.).

Tor, Toor, Tooor für USV Raika Dobersberg zum 0:2 das geht viel zu einfach. Michael Christoph, Ticker-Reporter

Danach hatten die Gastgeber selbst zwei Topchancen, doch konnten diese nicht nutzen. Mit dem 3:0 durch Svoboda schien die Partie bereits in der 32. Minute mit dem USV Dobersberg einen sicheren Sieger zu haben. Heidenreichstein ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Dobersberg.

Wendl und Svoboda treffen doppelt

Nach einer knappen Stunde verhinderte der Torpfosten den vierten Treffer der Gäste (59.). Für das 4:0 des USV Raika Dobersberg sorgte Michael Schmitmaier, der in Minute 73 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für USV Raika Dobersberg zum 0:4 Freistoß. Tormann hat Ball, rutscht ihm aber wieder aus der Hand. Dobersberger setzt nach und versenkt den Ball! Michael Christoph, Ticker-Reporter

Wendl schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 5:0 für den USV Dobersberg in die Höhe. Am Ende fuhr der USV Raika Dobersberg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Dobersberg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein in Grund und Boden spielte.

Im Angriff von Heidenreichstein herrscht Flaute. Erst 18-mal brachte der Gastgeber den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Heidenreichstein derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Heidenreichstein auf Rang 13 wieder.

Der USV Dobersberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Heidenreichst. ist Dobersberg weiter im Aufwind.

Mit diesem Sieg zog der USV Raika Dobersberg am FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein vorbei auf Platz zwölf. Heidenreichstein fiel auf die 13. Tabellenposition.

Heidenreichstein tritt am kommenden Samstag beim SCU Renz Kottes an, der USV Dobersberg empfängt am selben Tag den USV Langenlois.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – USV Raika Dobersberg, 0:5 (0:3)

84 Rene Wendl 0:5

73 Michael Schmitmaier 0:4

32 Richard Svoboda 0:3

9 Rene Wendl 0:2

5 Richard Svoboda 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.