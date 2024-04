USC Grafenwörth bleibt gegen Raabs/Thaya nur der Ehrentreffer

Spielberichte

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Das Spiel der 23. Runde wollten rund 50 Besucher mitverfolgen. Gegen Raabs holte sich der USC Grafenwörth eine 1:4-Schlappe ab. Der USV Raabs/Thaya setzte sich standesgemäß gegen Grafenwörth durch. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von Raabs ausgegangen.

Schon früh waren die Weichen gestellt. In Topform präsentierte sich Tomas Fronek, der einen lupenreinen Hattrick markierte (2./8./18.) und dem USC Grafenwörth einen schweren Schlag versetzte.

Fonjga behauptet sehr dtark den Ball am Sechzehner, bedient abermals Fronek. Der Stürmer umkurvt den Torhüter und erhöht verdient auf 0:2. Bella Rettich, Ticker-Reporter

Kurz nach dem 0:3 scheiterten die Gäste nochmal an der Querlatte. Einige Minuten vor dem Pausenpfiff musste erneut die Torumrandung für die Heimsichen retten (41.). Der Tabellenletzte rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Noch zwei Treffer in den Schlussminuten

In Halbzeit zwei konnte das Tabellenschlusslicht lange Zeit den Kasten sauber halten. Erst in den letzten Minuten der Partie gab es wieder Tore. Für das 4:0 des USV Raabs/Thaya sorgte Timo Kainz, der in Minute 89 zur Stelle war.

Youngstar Timo Kainz erhöht auf 0:4! Bella Rettich, Ticker-Reporter

Der USC Grafenwörth kam kurz vor dem Ende durch Thomas Schwarzinger zum Ehrentreffer (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Raabs am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Grafenwörth.

Der USC Grafenwörth ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gastgeber bisher ein. Der USC Grafenwörth befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den USV Raabs/Thaya weiter im Abstiegssog. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Grafenwörth im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 68 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Der USC Grafenwörth musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Grafenwörth insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Trendkurve von Raabs geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Die drei Punkte brachten die Gäste in der Tabelle voran. Der USV Raabs/Thaya liegt nun auf Rang fünf. Die Stärke von Raabs liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 erzielten Treffern. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der USV Raabs/Thaya momentan auf dem Konto.

Nach der klaren Niederlage gegen Raabs ist Grafenwörth weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Mit 33 Punkten auf der Habenseite herrscht beim USV Raabs/Thaya eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim USC Grafenwörth nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der USC Grafenwörth tritt am Freitag, den 03.05.2024, um 20:00 Uhr, bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Raabs den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – USV Raabs/Thaya, 1:4 (0:3)

90 Thomas Schwarzinger 1:4

89 Timo Kainz 0:4

18 Tomas Fronek 0:3

8 Tomas Fronek 0:2

2 Tomas Fronek 0:1

