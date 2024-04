Schweiggers verliert in Überzahl beim SV Rehberg

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 01:37

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Am Samstag trafen der SV Cardea Rehberg und der USC Schweiggers aufeinander. Das Match entschied der SV Rehberg vor 100 Zuschauern mit 3:1 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Cardea Rehberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte beim 1:1-Remis keinen Sieger gefunden.

Die Abtastphase war nach einer Viertelstunde vorbei. Der SV Rehberg ging durch Dzezahir Ismajli in der 15. Minute in Führung. Die Gäste fanden ebenfalls eine gute Viertelstunde später die Antwort. Vaclav Vasicek traf zum 1:1 zugunsten von Schweiggers (32.). Doch die Freude über den Ausgleich dauerte nicht lange. Ismajli schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (35.). Zur Pause behielt der SV Cardea Rehberg die Nase knapp vorn.

Sieg trotz zweiter Platzverweise

Ein schneller Treffer nach dem Seitenwechsel sorgte für eine komfortable Führung der Gastgeber. Kosta Drazic beförderte das Leder zum 3:1 des Heimteams über die Linie (48.). Martin Kuncl erwies dem SV Rehberg einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte binnen einer Minute die Ampelkarte (53.). Der Unparteiische schickte auch Fezulla Sali vom SV Cardea Rehberg mit Gelb-Rot zum Duschen (70.). Die Gäste konnten die Überzahl aber nicht mehr ausnutzen und mussten die Niederlage akzeptieren. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der SV Rehberg schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Nachdem der SV Cardea Rehberg die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SV Rehberg aktuell den dritten Rang. Der SV Cardea Rehberg sprang mit diesem Erfolg auf den siebten Platz. Zehn Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat der SV Rehberg momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Cardea Rehberg, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz des USC Schweiggers derzeit nicht. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte Schweiggers den Ball im gegnerischen Tor unter. Fünf Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat der USC Schweiggers derzeit auf dem Konto. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist Schweiggers weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Rehberg war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der SV Cardea Rehberg stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Amaliendorf-Aalfang vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USC Schweiggers den USV Raika Dobersberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – USC Schweiggers, 3:1 (2:1)

48 Kosta Drazic 3:1

35 Dzezahir Ismajli 2:1

32 Vaclav Vasicek 1:1

15 Dzezahir Ismajli 1:0

