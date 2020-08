Raabs mit Traumauftakt - Fischer-Hammer ebnet weg zum Sieg

Details Sonntag, 23. August 2020 08:48

In den letzten vier Duellen dieser Teams war die Gewichtung deutlich: Drei davon konnte der USC Grafenwörth für sich entscheiden, nur eines ging an den USV Raabs/Thaya. Nicht zuletzt dank der Verpflichtung von Marko Micanovic gingen die Gäste als Favorit in die Partie. Dieser Rolle konnte man am Ende jedoch nicht gerecht werden. Die Tscheppen-Elf unterlag im Thayatal-Stadion mit 1:3. Ein Tor stach dabei besonders hervor - der Volleyhammer zum Ausgleich von Roman Fischer.

Den knapp 200 Zusehern wurde in Raabs eine von Beginn weg rassige und schnelle Partie geboten. Die wetterbedingten Umstände trugen das ihrige dazu bei: Vor dem Spiel ging ein Starkregen nieder, der den Rasen schnell machte. Die beiden Teams nutzen dies für flinke Kombinationen. In den ersten 30 Spielminuten nahmen sich die Mannschaften nicht viel und bewegten sich auf Augenhöhe.

Fischer sorgt für offene Münder

Nach 32 Minuten kommt Grafenwörth-Angreifer Patrick Klaffl im Strafraum zu Fall und Schiedsrichter Geyer zeigt auf den Punkt. Königstranfser Micanovic tritt an - und trifft. Doch Raabs zog sein Spiel unbeirrt weiter durch und konnte nur drei Minuten darauf den Ausgleich erzielen. Es war ein Treffer der Marke Traumtor: Nachdem die Grafenwörther Defensive den Ball noch klären konnte, sprang dieser Roman Fischer vor der Beine, der sofort volley abzog und den Ball im Kreuzeck versenkte. Bei diesem Remis blieb es auch bis zur Halbzeit.

Blitzstart in Hälfte zwei

Im zweiten Spielabschnitt gelang den Raabsern ein Blitzstart: Nach nur drei Minuten schickt Stefan Hölzl Rostislav Samanek auf die Reise, der eiskalt einnetzt - 2:1. Doch Grafenwörth steckte nicht auf und kam nun mehr zur Geltung. Die Tscheppen-Elf setzte offensiv immer wieder Akzente, konnte ihre spielerische Klasse aber nicht in Tore ummünzen. Trotz mehrerer guter Gelegenheiten sollten den Gästen kein Treffer mehr gelingen. Anders bei Raabs: In Minute 88 bekommt die Wagner-Elf einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen. Martin Repa übernahm die Verantwortung und zirkelte den Ball in die Maschen - 3:1, die Vorentscheidung war gefallen. Wenig später beendete Refree Geyer das ansehnliche Auftaktspiel, das mit vielen Offensivszenen der beiden Teams glänzte. Am Ende ging Raabs nicht unverdient als Sieger vom Platz.

Stimme zum Spiel:

Richard Zarycka (Sportl. Leiter Raabs): "Wir konnten unsere Heimserie verlängern. Ich gratuliere den Jungs zu dieser tollen Leistung. Für die Zuschauer war das Spiel ein echter Leckerbissen. Beide Teams zeigten sich spielerisch stark. Wir sind insgesamt sehr zufrieden."

Die Besten bei Raabs: Jürgen Celoud, Philip Reifschneider, Zdenek Stepanovsky

