Klare Sache für Gars gegen Kottes

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:28

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SCU Renz Kottes konnte dem SCU Gars/Kamp vor etwa 210 Besuchern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Gars wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die ersten Chancen im Spiel hatten die Gäste, doch zweimal konnten die Gastgeber auf bzw. vor der Linie klären. Marcel Hinger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gastgeber (26./44.). Mit der Führung für den SCU Gars/Kamp ging es in die Halbzeitpause. Max Blauensteiner legte in der 75. Minute per Strafstoß zum 3:0 für Gars nach. Letztlich fuhr der SCU Gars/Kamp einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Gars setzt sich von Kottes ab

Trotz des Sieges bleibt Gars auf Platz sieben. Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SCU Gars/Kamp momentan auf dem Konto. Gars erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Der SCU Kottes muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Der SCU Renz Kottes musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Kottes insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SCU Renz Kottes noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist der SCU Gars/Kamp zum USV Raabs/Thaya, zeitgleich empfängt der SCU Kottes den SC Admira Gföhl.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Gars/Kamp – SCU Renz Kottes, 3:0 (2:0)

26 Marcel Hinger 1:0

44 Marcel Hinger 2:0

75 Max Blauensteiner 3:0

