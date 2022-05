Groß Gerungs kassiert deutliche Niederlage gegen Grafenwörth

Details Montag, 30. Mai 2022 00:55

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Mit 3:6 verlor der USV Groß Gerungs am vergangenen Sonntag zu Hause vor rund 130 Besuchern deutlich gegen den USC Grafenwörth. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der USC Grafenwörth löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es den Gästen gelungen, das Hinspiel mit 3:1 für sich zu entscheiden.

Die Anfangsphase blieb zunächst torlos. Das 1:0 von Grafenwörth bejubelte Patrick Geyer (23.). Groß Gerungs geriet deutlicher in Rückstand, als der USC Grafenwörth durch Stefan Löffelmann auf 2:0 erhöhte (27.). Geyer legte in der 38. Minute zum 3:0 für den USC Grafenwörth nach. Fabian Riegler vollendete zum vierten Tagestreffer in der 45+1. Spielminute. Der dominante Vortrag von Grafenwörth im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Die Gastgeber wollten aber nochmal zeigen was sie in der Offensive drauf haben. Martin Hofbauer verkürzte für den USV Groß Gerungs später in der 54. Minute auf 1:4. In der 58. Minute erzielte Luca Pichler das 2:4 für den Gastgeber. Ondrej Brusch sorgte für mehr Hoffnung, als er sogar auf 4:3 verkürzen konnte (61.). Groß Gerungs musste dann aber den Treffer von Giovanni Kotchev zum 5:3 hinnehmen (74.). Dem USC Grafenwörth gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer durch Lukas Fürlinger (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Grafenwörth am Sonntag einen Erfolg gegen den USV Groß Gerungs.

Grafenwörth bleibt erster Verfolger

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Groß Gerungs im unteren Mittelfeld. Der USV Groß Gerungs verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und elf Niederlagen.

Das Konto des USC Grafenwörth zählt mittlerweile 49 Punkte. Damit steht der USC Grafenwörth kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe von Grafenwörth lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 48 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur viermal gab sich der USC Grafenwörth bisher geschlagen. Sieben Spiele ist es her, dass der USC Grafenwörth zuletzt eine Niederlage kassierte.

Während Groß Gerungs am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim SV Absdorf gastiert, duelliert sich Grafenwörth zeitgleich mit der SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Groß Gerungs – USC Grafenwörth, 3:6 (0:4)

88 Lukas Fuerlinger 3:6

74 Giovanni Kotchev 3:5

61 Ondrej Brusch 3:4

58 Luca Pichler 2:4

54 Martin Hofbauer 1:4

46 Fabian Riegler 0:4

38 Patrick Geyer 0:3

27 Stefan Loeffelmann 0:2

23 Patrick Geyer 0:1