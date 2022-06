USV Langenlois sichert sich einen Zähler beim SC Gmünd

Details Samstag, 04. Juni 2022 00:56

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Jeweils einen Punkt holten der SC Gmünd und der USV Langenlois an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 150 Besuchern. Der vermeintlich leichte Gegner war der USV Langenlois mitnichten. Langenlois kam gegen den SC Gmünd zu einem achtbaren Remis. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 1:0 auf das Konto des USV Langenlois gegangen.

Der Tabellenführer war der Favorit in diesem Spiel. Julian Zimmel war zur Stelle und markierte auch das 1:0 des SC Gmünd (26.). Doch kurze Zeit später ertönte ein Elfmeterpfiff. Das 1:1 von Langenlois stellte Patrick Florreither mit dem fälligen Strafstoß sicher (33.). Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SC Gmünd nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Langenlois macht Titelkampf wieder spannend

Mit 55 Zählern führt die Heimmannschaft das Klassement der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel souverän an. Der Defensivverbund des SC Gmünd ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur dreimal gab sich der SC Gmünd bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Gmünd, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kurz vor Saisonende besetzt der USV Langenlois mit 39 Punkten den fünften Tabellenplatz. Der Gast kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist der SC Gmünd zum SC Hartl Haus Echsenbach, zeitgleich empfängt der USV Langenlois die SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Gmünd – USV Langenlois, 1:1 (1:1)

33 Patrick Florreither 1:1

26 Julian Zimmel 1:0