Gföhl unterliegt Weißenkirchen

Details Sonntag, 14. August 2022 01:30

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: An die 250 Besucher wollten den Saisonauftakt in Weißenkirchen zwischen dem SC Weißenkirchen und dem SC Admira Gföhl mitverfolgen und bekamen gleich sechs Tore präsentiert. Zum Ligaauftakt kam Weißenkirchen gegen Gföhl zu einem 4:2.

Gleich zu Beginn bogen die Heimischen auf die Siegerstraße ab. David Plametzberger brachte den SC Admira Gföhl per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zweiten und 44. Minute vollstreckte. Dazwischen kam es zu keinen Toren. Mit der Führung für den SC Weißenkirchen ging es in die Kabine.

Doppelschlag brachte Entscheidung

Die Gäste wollten die drohende Niederlage aber nicht so schnell akzeptieren. Ivan Stulajter war zur Stelle und markierte das 1:2 von Gföhl (70.). Für das 3:1 von Weißenkirchen zeichnete Patrik Levcik verantwortlich (72.). Stefan Gruber brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (76.). In der 89. Minute brachte Patrik Juhos für den SC Admira Gföhl das Netz zum Zappeln. Mit dem Abpfiff war dem SC Weißenkirchen der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

W.kirchen stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim SC Forstinger Traismauer vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gföhl den SCU Renz Kottes.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Weißenkirchen – SC Admira Gföhl, 4:2 (2:0)

89 Patrik Juhos 4:2

76 Stefan Gruber 4:1

72 Patrik Levcik 3:1

70 Ivan Stulajter 2:1

44 David Plametzberger 2:0

2 David Plametzberger 1:0