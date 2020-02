Guter Griff mit Zugang gemacht - Marienthal will am Finish der Hinrunde anschließen

Details Sonntag, 02. Februar 2020 10:39

ASK Marienthal gelang ein guter Start in die Herbstmeisterschaft, die Mannschaft blieb in den ersten fünf Matches ungeschlagen und holte dabei elf Punkte. Danach riss aber der Faden und nach drei Niederlagen in Serie kam es beim Verein zu einem Trainerwechsel. Manfred Rosenegger übernahm im Finish der Hinrunde die Rolle des Chefcoachs und führte sein Team zurück auf die Erfolgsspur. Mit 23 Punkten schloss Marienthal die erste Saisonhälfte auf Rang 3 der Gebietsliga Süd/Südost ab. "Ich bin in den letzten fünf Runden zum Team gestoßen, wir gewannen vier der letzten fünf Partien und es gibt nicht viel zu nörgeln. Es hat schon viel funktioniert, wir haben etwas im System sowie bei den Positionen der Spieler verändert. Schnell hat vieles besser geklappt", ist Marienthals Trainer Manfred Rosenegger mit den letzten Spieltagen bis zur Winterpause zufrieden.

Florian Kremser verstärkt defensives Mittelfeld

Am 20. Jänner startete Marienthal wieder ins Mannschaftstraining, der Verein trainiert derzeit viermal die Woche und zusätzlich wird ein Match ausgetragen. Der Fitnessbereich steht zu Beginn im Vordergrund, zudem will man sich noch taktisch und technisch steigern. Das Team soll laut Rosenegger kompakter agieren und schwerer ausrechenbar werden. Zwei Tests wurden bereits absolviert, beim ersten Spiel gegen 1980 Wien, das 3:3 endete, waren laut Marienthals Trainer schon gute Phasen dabei, aber noch Abstimmungsprobleme vorhanden. Gegen Inzersdorf setzte man sich 4:2 durch, nach intensiven Einheiten war die Müdigkeit bei den Spielern noch zu sehen. Sechs Vorbereitungsmatches stehen noch am Programm, ehe die Rückrunde startet.

Im Kader des Tabellendritten gab es in der Winterpause wenig Handlungsbedarf, mit Florian Kremser von Mannersdorf wurde für das defensive Mittelfeld ein Spieler geholt. Marienthal hat dabei scheinbar einen guten Griff getan und der Neuzugang könnte genau das sein, was dem Team fehlte. Ende der Hinrunde hatte der Tabellendritte drei verletzte Spieler, zwei davon sind schon wieder fix dabei und es könnten im Frühjahr alle wieder einsatzbereit sein. Der Verein gab zudem mit Philip Sikora und Marcel Michorl zwei Abgänge bekannt.

"In den letzten fünf Runden sind wir wieder zu den vorderen Rängen gestoßen und wollen diesen Platz nicht mehr verlieren. Unser Ziel ist es, unsere spielerische Leistung weiter zu steigern, wir möchten vorne dranbleiben und werden sehen, was am Ende herauskommt", blickt Manfred Rosenegger optimistisch auf das kommende Frühjahr.

