Euratsfeld mit Höhen und Tiefen trotzdem in Schlagdistanz

Der SCU Euratsfeld blickt auf eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen zurück. Nach den gespielten Runden in der Gebietsliga West steht die Elf von Trainer Michael Steinauer auf Platz fünf und somit im dennoch im oberen Drittel. "Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit der Situation. Wir haben einen guten Start hingelegt, jedoch folgten danach Höhen und Tiefen", so der Coach des SCU Euratsfeld.

Mit fünf Saisonsiegen konnte sich die Mannschaft von Michael Steinauer dennoch oben festsetzen und hat für die Fortsetzung der Spielzeit alle Möglichkeiten. "Im Rahmen der Möglichkeiten in dieser verrückten Saison war der Verlauf in Ordnung und man kann sicher darauf aufbauen. Wir sind nicht weit weg von der Spitze und wollen den Schwung vom letzten Spiel der abgebrochenen Saison mitnehmen", so der kurze Rückblick des Trainers. Zum Thema Corona hat der Coach eine klare Meinung. "Es gibt Dinge, die können wir einfach nicht beeinflussen. Unsere Möglichkeiten sind beschränkt und auch wenn wir alle spielen wollen, wird es schwierig bleiben", ist Steinauer realistisch.

"An gute Leistungen anschließen"

Im Hinblick auf die Fortsetzung der Saison bleibt in Euratsfeld kadertechnisch vieles beim Alten. "Die Spieler haben alle noch Vertrag und es wird wenige Änderungen geben. Wir werden ein oder zwei junge Spieler dazuholen, um in der Breite auch gut aufgestellt zu sein", so Steinauer zum Thema Personal. Auf die abschließende Frage der Zielsetzung hält sich der Coach einiges offen. "Wir sind nur drei Punkte hinter der Spitze und haben alle Möglichkeiten. Unser letztes Spiel vor dem Abbruch war das beste und ich hoffe, dass wir diese Leistung bestätigen können. So habe ich mir unseren Fußball vorgestellt und wenn wir so auftreten, werden wir auch wieder erfolgreich sein. Wo es uns dann am Ende hinbringt werden wir sehen", so Michael Steinauer zu den Zielsetzungen seines Teams nach der verlängerten Winterpause durch Corona.