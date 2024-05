ASV Statzendorf triumphiert mit 3:1 über SCU Euratsfeld

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 03:01

In einer spannenden Partie der 22. Runde der Gebietsliga West setzte sich ASV Statzendorf zuhause mit 3:1 gegen SCU Euratsfeld durch. Das Spiel, das von Anfang an von Taktik und Tempo geprägt war, bot den Zuschauern zahlreiche Chancen und spannende Momente, wobei die Heimmannschaft letztendlich die Oberhand behielt.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Arbeitersportvereinigung Statzendorf

Der Startpfiff fiel unter idealen Bedingungen, und beide Teams zeigten sofort ihr Engagement, die Führung zu übernehmen. Die ersten Minuten des Spiels waren von einem intensiven Mittelfeldkampf geprägt, wobei beide Mannschaften versuchten, den Rhythmus des Spiels zu bestimmen.

Plötzlich die Gäste mit einer großen Chance (9.). Raab Clem spielt einen perfektem Pass auf Meznik der in die Tiefe startet. Leider nimmt er sich die Kugel schlecht mit und es kann zur Ecke geklärt werden. Die Ecke bringt nichts ein. maxwogna, Ticker-Reporter

In der 14. Minute gelang es Benjamin Kikinger, nach einem Fehler der Euratsfelder Verteidigung und einer starken Parade des Torwarts Etlinger, den Ball zum 1:0 für die Statzendorfer einzuschieben.

Stangenschuss durch Prischink (16.). Er kommt rechts durch und schließt stark ab. Etlinger anscheinend noch dran, es gibt Eckball der aber nichts einbringt. maxwogna, Ticker-Reporter

Die Euratsfelder reagierten mit verstärkten Angriffsbemühungen, doch trotz einiger guter Chancen blieb es bei der Führung für die Heimmannschaft bis zur Halbzeitpause.

ASV Statzendorf dominiert weiter, Euratsfeld kämpft um Anschluss

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Statzendorfer, als Florian Kerzig in der 47. Minute nach einem präzisen Pass und einem ersten abgewehrten Schuss den Ball zum 2:0 im Netz unterbrachte. Die ASV Statzendorf zeigte sich weiterhin überlegen und baute ihre Führung in der 53. Minute durch ein Tor von Jakob Prischink, der nach einem durch die Verteidigung gespielten Ball, die Führung auf 3:0 ausbaute. SCU Euratsfeld zeigte jedoch Charakter und kam in der 63. Minute durch einen überraschenden Treffer von Benjamin Tröscher, der den Ball gekonnt über den Torhüter lupfte, zum 3:1.

Fazit: Statzendorf hatte das Spiel soweit immer unter Kontrolle und Euratsfeld fand nie richtig ins Spiel. Verdienter Sieg für die Männer aus Statzendorf. maxwogna, Ticker-Reporter

Trotz des Anschlusstreffers blieb die Überlegenheit der Statzendorfer bestehen, und sie kontrollierten das Spiel bis zum Ende. Das Match endete mit einem verdienten 3:1 Sieg für die Heimmannschaft, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze sammelte, während Euratsfeld trotz einer kämpferischen Leistung leer ausging.

Der Sieg war ein klares Statement der Arbeitersportvereinigung Statzendorf, die sich mit diesem Ergebnis weiterhin Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf. Für SCU Euratsfeld hingegen war es ein kleiner Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg, der sie aber weiterhin im Tabellenmittelfeld hält.

Gebietsliga West: Statzendorf : Euratsfeld - 3:1 (1:0)

63 Benjamin Tröscher 3:1

53 Jakob Prischink 3:0

47 Florian Kerzig 2:0

14 Benjamin Kikinger 1:0

