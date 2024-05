Dramatische Schlussminuten: SC Hainfeld siegt knapp gegen SVU Mauer-Öhling

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:06

In einem spannenden Spiel der 24. Runde in der Gebietsliga West trafen der SVU Mauer-Öhling und der SC Hainfeld aufeinander. Obwohl die Heimmannschaft, der SVU Mauer-Öhling, eine beeindruckende Aufholjagd in den letzten Minuten zeigte, konnte der SC Hainfeld den Sieg mit einem knappen 3:2 für sich entscheiden. Die Partie, die mit hohem Engagement und spannenden Momenten überzeugte, bot den Zuschauern eine aufregende Fußballnacht.

Erste Halbzeit: Überraschende Führung für die Gäste

Das Spiel begann energisch mit einem sofortigen Anpfiff durch den SVU Mauer-Öhling, doch die erste Halbzeit verlief größtenteils ohne bemerkenswerte Chancen. Der SC Hainfeld, auch bekannt als die Hainfelder, spielte konsequent, aber es war der SVU Mauer-Öhling, der in einigen Momenten die Oberhand zu haben schien.

Keine besonderen Ereignisse. Mauer den tick besser. Heinrich Swoboda, Ticker-Reporter

Trotzdem gelang es Horen Sarikyan in der 40. Minute, die Gäste in Führung zu bringen. Mit einem unerwarteten Tor "aus dem Nichts" schockierte er die Gastgeber und stellte das Spiel auf 0:1.

Die Hainfelder dominieren weiter

Nach der Halbzeitpause, die ohne Spielerwechsel auf beiden Seiten erfolgte, intensivierte sich das Spiel. Der SVU Mauer-Öhling, motiviert durch ihren Kapitän, startete mit Elan in die zweite Hälfte, konnte aber die Abwehr der Hainfelder nicht überwinden.

Mauer immer wieder mit gefährlichen Konterzügen, doch spätestens am 16er ist Schluss (51.). Heinrich Swoboda, Ticker-Reporter

Die Kommentare zeigten, dass der SVU Mauer-Öhling gefährlich konterte, doch an der Strafraumgrenze war Schluss. In der 65. Minute erzielte erneut Horen Sarikyan ein Tor für den SC Hainfeld, was den Spielstand auf 0:2 erhöhte. Das Spiel schien entschieden, als Sarikyan in der 81. Minute seinen dritten Treffer landete und die Führung auf 0:3 ausbaute.

Trotz des klaren Rückstands gab der SVU Mauer-Öhling nicht auf. In der 84. Minute erzielte Stefan Schachner endlich das lang ersehnte Tor für die Heimmannschaft, und der Stand veränderte sich auf 1:3. Die Fans von Mauer-Öhling, die bis dahin ihre Hoffnung fast aufgegeben hatten, wurden plötzlich wieder lebendig. Lukas Wöran brachte in der letzten regulären Spielminute noch mehr Spannung in die Partie, als er vom Elfmeterpunkt das zweite Tor für den SVU Mauer-Öhling erzielte und das Spiel auf 2:3 verkürzte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiver Energie und Anstrengung auf beiden Seiten geprägt. Der SVU Mauer-Öhling kämpfte verbissen um den Ausgleich, doch trotz ihrer bemerkenswerten Aufholjagd reichte die Zeit nicht aus, um das Spiel vollständig zu wenden. Das Match endete mit einem knappen 3:2 Sieg für den SC Hainfeld, der mit dieser Leistung wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sichern konnte.

Der dramatische Kampfgeist des SVU Mauer-Öhling in den letzten Minuten des Spiels bewies, dass im Fußball alles möglich ist und bis zum Schlusspfiff alles passieren kann. Doch an diesem Abend gehörte der Sieg den geschickten und effektiven Hainfeldern.

Gebietsliga West: Mauer-Öhling : Hainfeld - 2:3 (0:1)

92 Lukas Wöran 2:3

84 Stefan Schachner 1:3

81 Horen Sarikyan 0:3

65 Horen Sarikyan 0:2

40 Horen Sarikyan 0:1

