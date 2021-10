SC Hainfeld erfolgsverwöhnt: Heimsieg gegen Euratsfeld

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:57

Gebietsliga West: Mit 1:4 verlor der Gast am vergangenen Samstag deutlich gegen den SC Hainfeld. Damit wurde Hainfeld der Favoritenrolle vollends gerecht und übernimmt vorläufig sogar die Tabellenführung in der Gebietsliga West.

Dennis-Romario Raducanu trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Dominik Latschbacher den 1:1-Ausgleich (28.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Horen Sarikyan das 2:1 für den SC Fischer Hainfeld (40.). Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Eigentor war zuviel

Durch ein Eigentor von Florian Redl verbesserte der Ligaprimus den Spielstand auf 3:1 für sich (52.). Mit dem 4:1 sicherte Sarikyan dem SC Hainfeld nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (60., EM). Davor sah Euratsfelds Raab wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (59.). Unter dem Strich verbuchte Hainfeld gegen Euratsfeld einen 4:1-Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Fischer Hainfeld einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Beim SC Hainfeld greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal drei Gegentoren stellt Hainfeld die beste Defensive der Gebietsliga West. Der SC Fischer Hainfeld ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sieben Siege und ein Unentschieden. Den SC Hainfeld scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SCU Euratsfeld. Die mittlerweile 21 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Defensivabteilung von Euratsfeld knirscht es gewaltig, weshalb der SCU Euratsfeld weiter im Schlamassel steckt. Die Stärke von Euratsfeld liegt in der Offensive – mit insgesamt 15 erzielten Treffern. Der SCU Euratsfeld musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Euratsfeld insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der letzte Dreier liegt für den SCU Euratsfeld bereits drei Spiele zurück.

Gebietsliga West: SC Fischer Hainfeld – SCU Euratsfeld, 4:1 (2:1)

26 Dennis-Romario Raducanu 1:0

28 Dominik Latschbacher 1:1

40 Horen Sarikyan 2:1

52 Eigentor durch Florian Redl 3:1

60 Horen Sarikyan 4:1

