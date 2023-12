SV Pram möchte in ausgeglichener Liga Plätze gut machen

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 20:22

Der SV Europlan Pram ist ziemlich genau dort gelandet, wo man ihn vor der Saison erwarten konnte. In der letzten Spielzeit erreichte Pram den 7. Platz in der 1. Klasse Mitte-West, zur Halbzeit dieser Saison befinden sie sich einen Platz darunter auf Rang acht. In einer engen Tabellenkonstellation ist in der Rückrunde noch einiges drin, der Abstand zu den vorderen Teams kann mit einer kleinen Serie schnell aufgeholt werden.

Durchschnittliche Herbstsaison

Mit einem Blick auf die Statistik sieht Pram nach einer durchschnittlichen Mannschaft aus diesem Herbst: Fünf Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen, dazu eine Tordifferenz von 21:21. „Die ganze Ligasituation ist sehr eng. Es waren ein paar schlechte Spiele dabei, vielleicht wäre etwas mehr drin gewesen. Das Ziel waren 20 Punkte, da sind wir knapp daruntergeblieben“, erzählt der Sektionsleiter Stefan Wimmer. Nach zwei Siegen zum Saisonstart folgte eine schmerzliche Niederlage im Derby, wie Wimmer erklärt: „Gegen Peterskirchen haben wir eine der schlechtesten Leistungen der letzten Jahre gezeigt. Ansonsten waren aber auch überzeugende Leistungen dabei“. Die Hinrunde war sportlich gesehen ein auf und ab, man konnte keine Konstanz in die Ergebnisse bringen und so pendelt sich Pram im Tabellenmittelfeld ein.

Ein Rückkehrer soll Kader verstärken

Große Sprünge auf dem Transfermarkt wird Pram keine machen: „Es wird ruhig bleiben. Vielleicht hängt der ein oder andere die Schuhe an den Nagel, da führen wir im Moment Gespräche“, so Wimmer. Etwaige Karriereenden würden sie aber intern kompensieren. Glücklicherweise wird im Frühjahr ein junger Spieler wieder zur Verfügung stehen: „Stefan Öhlböck wird endlich sein Comeback geben. Nach 1,5 Jahren Verletzungspause greift er wieder an. Er ist ein junger, extrem guter Sechser, der fußballerisch und kämpferisch eine enorme Bereicherung für uns ist“, freut sich der Sektionsleiter auf die interne Verstärkung

Erstmals soll die 40-Punkte Marke geknackt werden

In der Rückrunde soll es einige Plätze nach oben gehen, wenngleich es keinen Druck gibt seitens des Vereins, wie Wimmer sagt: „Das oberste Ziel ist es, so schnell wie möglich 30 Punkte zu erreichen und junge Spieler zu integrieren. Wir wollen ins erste Drittel oder zumindest im Mittelfeld bleiben. Die Mannschaft selbst möchte 40 Punkte holen, das haben wir bisher noch nicht erreicht in der 1. Klasse“. Die erste Möglichkeit auf drei Punkte gibt’s für den SV Pram zum Rückrundenauftakt auswärts in Offenhausen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.