7:1-Schützenfest! 10 Gramastettener feiern höchsten Derbysieg der Vereinsgeschichte

Details Samstag, 10. September 2022 13:41

Zum Auftakt des fünften Spieltages der 1. Klasse Nord empfing der SV Gramastetten die Union Eidenberg/Geng zum Kult-Derby. Die Mannen von Trainer Gerhard Meindl setzen in der aktuellen Saison auf ihre enorme Heimstärke und ließen es zwei Wochen nach einem 7:0-Kantersieg gegen Kollerschlag erneut ordentlich krachen. Der SVG wusste am Freitagabend die massiven Eidenberger Personalprobleme zu nutzen, nahm den Lokalrivalen auseinander und feierte mit einem 7:1-Schützenfest den höchsten Derbysieg der Vereinsgeschichte.

Gramastettener Blitzstart

Jene der rund 250 Besucher, die im Rodltalstadion ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten den Beginn des Torreigens. In Minute fünf zappelte der Ball zum ersten Mal an diesem Abend in den Maschen, als Armin Huemer aus 18 Metern abzog und das Leder unhaltbar für Gästegoalie Thomas Aichinger abgelenkt wurde. Drei Minuten später musste der Union-Schlussmann schon wieder hinter sich greifen - Tobias Höglinger marschierte von der linken Seite in den Strafraum und knallte das Spielgerät unter die Latte. Nach dem Blitzstart nahm die Meindl-Elf den Fuß vom Gas, weshalb die Zuschauer fortan ein ereignisarmes Derby zu sehen bekamen. Kurz vor der Pause hatte die stark ersatzgeschwächte Gästeelf von Coach Johann Hochreiter die Chance auf den Anschlusstreffer, nach einer Freistoßflanke ging der Ball jedoch an Freund und Feind vorbei - auch ein am zweiten Pfosten postierter Eidenberger rutschte am Leder vorbei.

Huemer schnürt Dreierpack - Höglinger sieht Rot

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit zwei frühen SVG-Toren. 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Robert Daniel war es wieder Huemer, der eine sehenswerte Kombination erfolgreich abschloss. Keine zehn Minuten später durfte sich das 30-jährige Eigengewächs zum dritten Mal als Torschütze feiern lassen, als Huemer nach einem feinen Solo auf 4:0 stellte. Die Messe war gelesen, kurz danach waren die Hausherren aber nur noch zu zehnt. Der Unparteiische wertete ein versuchtes Nachtreten von Höglinger als Tätlichkeit und stellte den 25-Jährigen, der im Sommer von Ottensheim nach Gramastetten gewechselt war, mit Rot vom Platz.

Dezimierte Hausherren legen drei Tore nach

Doch auch mit nur zehn Mann waren die Heimischen nicht zu stoppen, erhöhte Marcel Peherstorfer wenig später, nach Vorarbeit von Philipp Kastner, auf 5:0. Die Eidenberger waren längst geschlagen, in Minute 73 durfte sich die Hochreiter-Elf aber zumindest über den von Klemens Wiesmayr erzielten Ehrentreffer freuen. Das war der einzige Lichtblick für die Union an diesem Abend, in der Schlussviertelstunde kam es für die Eidenberger knüppeldick. Zunächst machte Julian Durstberger, nach einem Zuspiel von Huemer, das halbe Dutzend voll. In Minute 89 leistete Durstberger zum letzten Derby-Treffer die Vorarbeit, besiegelte Philipp Katzmaier das 7:1-Schützenfest.

Lukas Steidl, Sportlicher Leiter SV Gramastetten:

"Aufgrund der Eidenberger Personalnot sowie unserer Heimstärke haben wir mit einem Sieg spekuliert, mit einem derart sensationellen Ergebnis konnten wir aber nicht rechnen. Der Saisonstart ist in Summe gut gelungen, vor alleim daheim läuft es bislang ausgezeichnet. In der Fremde ist jedoch reichlich Luft nach oben vorhanden und sollten künftig auch auswärts Punkte einfahren".