Union Baumgartenberg feiert Meistertitel – Erfolgscoach Jakob Burian im Interview!

In der 2. Klasse Nordost gab es zum letzten Spieltag keinen spektakulären Führungswechsel. Dank eines 4:1-Sieges krönte sich die Union Baumgartenberg zum Meister und kehrt somit nach langer Zeit wieder in die 1. Klasse zurück. Die Truppe von Jakob Burian schüttelte so im letzten Augenblick Langzeitverfolger ASKÖ Luftenberg ab – doch als einer der punktebesten Vizemeister sind auch die Luftenberger in der kommenden Saison erstklassig. Ligaportal sprach mit dem Meistertrainer über die vergangene Spielzeit, die Kaderplanung und die Ziele des Klubs.

Ligaportal: Gratulation zum Meistertitel! Was ist Ihr Fazit zur abgelaufenen Saison?

Burian: „Wir konnten über die Saison eine geschlossene gute Mannschaftsleistung abliefern. Wer nach 24 Runden ganz vorne steht hat sich das auch verdient. Unsere große Stärke war definitiv die starke Defensive.“

Ligaportal: Sie haben gerade eure größte Stärke die Defensive angesprochen. Was waren abseits dessen entscheidende Faktoren, die euch zum Meister gemacht haben?

Burian: „Wir haben Runde für Runde Selbstvertrauen tanken können durch gute Mannschaftsleistungen und der Spielplan hat uns auch in die Karten gespielt. Wir hatten am Anfang eher schwächere Gegner, da sind wir in einen Lauf gekommen. Im Frühjahr war es dann schwieriger, weil der Druck bereits in den Köpfen war.“

Ligaportal: Wie läuft die Kaderplanung für die nächste Saison?

Burian: „Fix ist noch nichts. Es kann sein, dass uns ein Spieler verlässt und wir wollen uns punktuell verstärken. Wir brauchen für die Breite den einen oder anderen Spieler und offensiv noch wen. Der Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse ist doch recht groß.“

Ligaportal: Die Union Baumgartenberg hat eine lange Historie und war auch bereits in der Landesliga. Wo seht ihr euch aktuell auf lange Sicht?

Burian: „Ich bin nur der Trainer, das Sagen diesbezüglich haben andere. Mittelfristig ist aber die erste Klasse und da im oberen Drittel zu spielen das Ziel. Da sehe ich uns auch, mit dem aktuellen Kader und ein, zwei punktuellen Verstärkungen ist das auch möglich.“

